«Это не какие-то локальные перестрелки – это война»: как «выживают» обычные украинцы?

Новости Украины. За время конфликта на юго-востоке Украины погибли около 7 тысяч человек. Печальную цифру озвучили в Организации объединённых наций. Ситуация в стране продолжает оставаться крайне напряжённой. Жители из горячих точек все чаще вынуждены искать мира в других областях своей Родины. В Украине объявлена шестая волна мобилизации. О непростой жизни и о человеческих судьбах, опаленных войной, сюжет программы «Неделя» на СТВ.

Старенькая «хата» на окраине украинской деревни очень мало похожа на удобный дом для большой семьи, но другого жилья у Ольги и Гаврилы теперь нет. Семья с одиннадцатью детьми покидала Краматорск ранним утром под градом бомб и шквальным артобстрелом.

Ольга Рыбалка, переселенка из Краматорска (Украина):

У каждого рюкзачок был, взяли с собой покушать - кастрюлю плова и овощи, какие у нас начали плодоносить. И поехали.

Переезжали вот на этой старенькой «Газели». Причем вместе с членами семьи в машине ехали две козы. Тому, что на таком транспорте вообще смогли доехать, Гаврила Петрович до сих пор удивляется. На трассе под Киевом у буса от перегрузки «отвалились» колеса. Зато теперь в семье абсолютно серьезно говорят: та самая привезенная коза – единственная, кормилица.

Чтобы глава семьи смог попытаться найти работу, ему нужно привезти из зоны боевых действий документы. Но пока после пережитого ужаса мужчина предпочитает путешествовать только в соседнюю страну.

Гаврила Рыбалка, переселенец из Краматорска (Украина):

Думал, не замечу – заметно сильно. Живете другой жизнью. Спокойно. Так было у нас до вот этого Майдана, года 3 назад. Никто и не думал про эту войну, она никому не нужна была. У меня даже было такое, когда сюда приехали – не то, что переутомлялся, но так, – не мог понять, где я.

Несмотря на пенсионный возраст, Гаврилу Петровича пытались призвать в армию, но не позволило здоровье – он потерял сознание прямо в военкомате.

Сейчас в Украине продолжается всеобщая мобилизация – на защиту своей страны призывают независимо от возраста и личного желания. За время «необъявленной» войны в каждом городе появились «доски памяти» с фотографиями погибших солдат.

Волынскую область призыв коснулся больше других – на луцкой «скорбной доске» для фото больше нет места. На полке для лампад, куда теперь ставят снимки, среди десятка лиц – портрет, который привезли сюда вчера.

Екатерина Сотник, жительница деревни Грудки (Украина):

Иван, иди по жизни с высоко поднятой головой, пусть тебе везет во всем. Пусть все твои желания сбудутся. Счастья, здоровья, успехов. Светлого, безоблачного неба над головой.

Этим пожеланиям из выпускного альбома Ивана Сотника сбыться уже не суждено. 40 дней назад молодой человек погиб при выполнении боевого задания. Сквозь подступающие слезы Елена Петровна рассказывает: идти сына на войну отговаривала, но Иван посчитал это своим долгом.

Елена Сотник, жительница деревни Грудки (Украина):

Почему он пошел, не знаю. Она сказал: «Мама, меня так учили в школе, в лицее, я должен помочь людям». Он окончили в Луцкий военный лицей. Он знал, что я буду против. А я знала, что не отговорю его.

То, что с сыном непременно случиться беда, женщина чувствовала с самого начала. А в день, когда ее 27-летнего Ванечку смертельно ранили, материнское сердце буквально разрывалось от тоски и тревоги.

Елена Сотник, жительница деревни Грудки (Украина):

Я ему позвонила в пятницу. Он шел на это задание. Он позвонил и сказал, что его не будет четыре дня. И я знала – чутье пришло страшное. Я заплакала и легла спасть. Утром тихо было, ребенок сильно плакал. Потом узнали, что он в 11 вечера умер. А мы только рано утром, в 8 часов, узнали.

Что бы спасти жизни своих детей, жители горячих точек вынуждены искать мира в других областях Украины. За время военных действий с востока перебрались больше миллиона человек.

Елена Черенкова в Луганске работала радиожурналистом. Оставить привычный жизненный уклад решилась не сразу, но после прямого попадания снаряда в соседний дом поняла: жить «на территории войны» больше нельзя.

Елена Черенкова, переселенка из Луганска (Украина):

Я в первый момент подумала, что взорвали наш дом, и сейчас мы все погибнем. Моя старенькая мама очень перепугалась, перепугалась моя дочь, и я поняла, что это не какие-то там локальные перестрелки, а это война, надо хватать свою семью и уезжать из города.

Здесь, уже в мирной части Украины, для каждого переселенца начинается «личный бой» за новую жизнь: без работы, денег, жилья и привычного положения вещей.

Елена Черенкова, переселенка из Луганска (Украина):

Сложно смириться с тем положением вещей, который есть на сегодняшний день. Ведь люди переезжают с разным уровнем жизни. Кто-то имел большие квартиры, выезжал в отпуск в Турцию, в Египет или в Европу, имел машины. Сюда приезжают, зачастую «проедают» за несколько месяцев деньги, «проживают» их за аренду квартиры и выясняется, что больше средств к существованию нет.

Аза Голощапова, переселенка из Донецка (Украина):

Самое сложное – осознать, что сейчас ты остался бомжом. Осознание того, что сейчас, имея за плечами багаж уже не столь крепкого здоровья, тебе нужно все начинать заново. Тебе нужно в другом городе доказать, что ты на что-то способен. В городе, который живет в другом ритме. Он вообще другой. Одни законы, ценности, понятный язык – но у них другой жизненный ритм. Прийти сюда, к незнакомым людям и доказать, что ты чего-то стоишь, заработать себе на жизнь, на содержание семьи – это сложно.

Аза Голощапова в Луцк переехала из Донецка и уверена, что ей сказочно повезло – она смогла найти постоянную работу. Говорит, за время, пока жила под артогнем, поняла: война «не на экране» выглядит совсем по-иному.

Аза Голощапова, переселенка из Донецка (Украина):

Моё поколение – мы были октябрятами, пионерами, комсомольцами – воспринимало войну, как что-то героическое, помпезное. Мы не воспринимали это, как страшную, ужасную картину, которая вообще не совместимое с человечеством. Так я сейчас это воспринимаю. Я не могу представить, чтобы человек с автоматом мог просто так зайти в магазин и наставить автомат на продавца и не заплатить ничего. Угроза жизни, которая присутствует каждодневно, это страшно. Когда еще в любой момент может еще попасть снаряды в твой дом, могут высыпаться окна, могут погибнуть твои близкие – это катастрофически страшно.

Елена Лисова, жительница деревни Грудки (Украина):

А кому оно нужно? Никому это не нужно. Разве мы из села что-то сделаем? Страшно. Вырастила двоих детей сама, без отца, никогда никакой помощи от государства не видела, а сейчас не спрашивают, как я их растила – заберут в армию. И Украину свою жалко. Хочется, чтобы все было хорошо, но что мы сделаем?