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«Это наследственная группа заболеваний». Врач рассказала, как определяют иммунодефицит у детей

22 марта 2022 10:42
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Мой ребенок часто болеет – значит, у него плохой иммунитет. Насколько верно данное утверждение? Первичный иммунодефицит – это состояние, о котором слышал едва ли не каждый родитель. И если в прошлом веке частота заболевания фиксировалась как один случай на тысячу новорожденных, то сегодня статистика значительно изменилась.

«Это наследственная группа заболеваний». Врач рассказала, как определяют иммунодефицит у детей-1

Юлия Жаранкова, врач-иммунолог медицинского центра «Нордин»:
Первичный иммунодефицит – это наследственная группа заболеваний, в основе которых лежат генетические факторы, приводящие к дефектам какого-то иммунного компонента. Иммунная система очень большая, и на сегодня уже более 450 генов описано для первичного иммунодефицита.

«Это наследственная группа заболеваний». Врач рассказала, как определяют иммунодефицит у детей-4

Вторичный иммунодефицит вызван внешним воздействием или соматическими заболеваниями. Он делится на индуцированный, то есть возникший под воздействием конкретных факторов, например, радиации, инфекции, токсических веществ или медикаментов. А также спонтанный и приобретенный. В большинстве случаев заболевание проявляется еще до пяти лет. Однако сегодня известны иммунодефициты, которые имеют мягкие формы течения и обнаруживаются уже во взрослом возрасте.

«Это наследственная группа заболеваний». Врач рассказала, как определяют иммунодефицит у детей-7

Юлия Жаранкова:
Международное иммунологическое сообщество разработало перечень признаков, которые могут натолкнуть на мысль о первичном иммунодефиците. Например, это частые тяжелые, плохо контролируемые инфекции, которые плохо поддаются лечению антибиотиками. Инфекционные заболевания – оппортунисты, которые могут проявляться с первых дней или месяцев жизни у ребенка. Это аутоиммунная патология, в том числе. Особенно аутоиммунные цитопении. Например, тромбоцитопения или аутоиммунная гемолитическая анемия. Иммунограмма сегодня – один из самых популярных анализов, который уже практически рутинно выполняется, хотя на самом деле этот анализ не является рутинным. Его нужно выполнять только при подозрении на первичный иммунодефицит. Кроме того, к иммунограмме нужно определить содержание в сыворотке крови трех классов иммуноглобулинов – А, М и G.

«Это наследственная группа заболеваний». Врач рассказала, как определяют иммунодефицит у детей-10

Такое базовое обследование считается первым этапом диагностики. Некоторые заболевания несложно обнаружить и поставить диагноз в течение нескольких часов, так как в анализах видны характерные изменения. В более сложных случаях может понадобиться генетическая диагностика.

«Это наследственная группа заболеваний». Врач рассказала, как определяют иммунодефицит у детей-13

Юлия Жаранкова:
У детей дошкольного возраста есть несколько критических периодов развития иммунной системы. Это если мы говорим про детей с изначально условно здоровой иммунной системой. Эти критические периоды всегда нужно брать в расчет и понимать, что иммунная система в этом возрасте еще незрелая, она созревает со временем, и часть инфекций, которые ребенок должен перенести в период посещения детского сада, – это просто неизбежный этап развития каждого ребенка.

Большинство первичных иммунодефицитов можно успешно контролировать с помощью лекарственных препаратов. Они делают качество жизни лучше, помогают избежать осложнений и сократить количество инфекционных эпизодов. Все зависит от того, насколько своевременно начато такое лечение.

«Это наследственная группа заболеваний». Врач рассказала, как определяют иммунодефицит у детей-16

Юлия Жаранкова:
Более половины всех первичных иммунодефицитов – это иммунодефициты, которые связаны с нарушением выработки антител и с низким содержанием иммуноглобулинов. Сегодня очень эффективно и широко используется заместительная терапия препаратами иммуноглобулина. Благодаря такой заместительной терапии ребенок нормально растет и развивается, болеет с той же частотой, как и дети без иммунодефицита.

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