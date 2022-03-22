«Это наследственная группа заболеваний». Врач рассказала, как определяют иммунодефицит у детей

Мой ребенок часто болеет – значит, у него плохой иммунитет. Насколько верно данное утверждение? Первичный иммунодефицит – это состояние, о котором слышал едва ли не каждый родитель. И если в прошлом веке частота заболевания фиксировалась как один случай на тысячу новорожденных, то сегодня статистика значительно изменилась.

Юлия Жаранкова, врач-иммунолог медицинского центра «Нордин»:

Первичный иммунодефицит – это наследственная группа заболеваний, в основе которых лежат генетические факторы, приводящие к дефектам какого-то иммунного компонента. Иммунная система очень большая, и на сегодня уже более 450 генов описано для первичного иммунодефицита.

Вторичный иммунодефицит вызван внешним воздействием или соматическими заболеваниями. Он делится на индуцированный, то есть возникший под воздействием конкретных факторов, например, радиации, инфекции, токсических веществ или медикаментов. А также спонтанный и приобретенный. В большинстве случаев заболевание проявляется еще до пяти лет. Однако сегодня известны иммунодефициты, которые имеют мягкие формы течения и обнаруживаются уже во взрослом возрасте.

Юлия Жаранкова:

Международное иммунологическое сообщество разработало перечень признаков, которые могут натолкнуть на мысль о первичном иммунодефиците. Например, это частые тяжелые, плохо контролируемые инфекции, которые плохо поддаются лечению антибиотиками. Инфекционные заболевания – оппортунисты, которые могут проявляться с первых дней или месяцев жизни у ребенка. Это аутоиммунная патология, в том числе. Особенно аутоиммунные цитопении. Например, тромбоцитопения или аутоиммунная гемолитическая анемия. Иммунограмма сегодня – один из самых популярных анализов, который уже практически рутинно выполняется, хотя на самом деле этот анализ не является рутинным. Его нужно выполнять только при подозрении на первичный иммунодефицит. Кроме того, к иммунограмме нужно определить содержание в сыворотке крови трех классов иммуноглобулинов – А, М и G.

Такое базовое обследование считается первым этапом диагностики. Некоторые заболевания несложно обнаружить и поставить диагноз в течение нескольких часов, так как в анализах видны характерные изменения. В более сложных случаях может понадобиться генетическая диагностика.

Юлия Жаранкова:

У детей дошкольного возраста есть несколько критических периодов развития иммунной системы. Это если мы говорим про детей с изначально условно здоровой иммунной системой. Эти критические периоды всегда нужно брать в расчет и понимать, что иммунная система в этом возрасте еще незрелая, она созревает со временем, и часть инфекций, которые ребенок должен перенести в период посещения детского сада, – это просто неизбежный этап развития каждого ребенка. Большинство первичных иммунодефицитов можно успешно контролировать с помощью лекарственных препаратов. Они делают качество жизни лучше, помогают избежать осложнений и сократить количество инфекционных эпизодов. Все зависит от того, насколько своевременно начато такое лечение.