Это их победа и наша память:

На весь проспект - песни о войне, на пиджаках ветеранов - боевые награды. Они стали главными участниками и зрителями торжеств. Юными, полными энергии и надежд сражались они за Родину. Впереди колонны ветеранов шел Президент страны.

Это ежегодная традиция для главы белорусского государства. Александр Лукашенко с сыновьями и с подросшей внучкой - тоже в ветеранском строю.

Утром на Площади Победы собралось практически все руководство страны. В праздничном шествии приняли участие почти 6 тысяч человек. Рядом с ветеранами - высшие должностные лица, представители государственных органов, общественных организаций, дипкорпуса, а также духовенство, военнослужащие и зарубежные гости. Остановились колонны на площади Победы.

Сначала был возложен венок от Президента Александра Лукашенко к памятнику на Площади Победы - венок из бордовых и красных роз, окаймленных еловыми ветками. Торжественные звуки марша сменились тишиной минуты молчания.

У Вечного огня одна процессия сменяла другую. Венки от государственных органов, Федерации профсоюзов Беларуси, Минского горисполкома, БРСМ, православной и католической церквей, Исполкома СНГ, дипломатического корпуса

Александр Лукашенко поздоровался с представителями дипкорпуса. Затем поприветствовал каждого ветерана, кто пришел к мемориалу на площади Победы. А победители благодарили Президента за внимание и поддержку со стороны государства. Александр Лукашенко охотно отвечал на их вопросы и поздравлял с Победой. Он как мог, поддерживал пожилых людей. Приободрял. Шутил. Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, труженики тыла. Александр Лукашенко общался с ними долго, тепло и эмоционально. Слова особой признательности звучали из его уст много раз. Ветераны снова вспоминали военные годы. Такие встречи, говорят они, воодушевляют и помогают жить.

По окончании торжественного шествия и возложения цветов к монументу Победы минчане проследовали далее по проспекту Независимости, чтобы принять участие в районных торжествах по случаю Дня Победы.

Сегодня цифры потерь в Великой Отечественной войне стали предметом политических спекуляций. Правду о войне и Великой победе сегодня кое-кто пытается скрыть за паутиной лжи. Не во всех странах на постсоветском пространстве этот День отмечают так масштабно. В некоторых государствах уже приходится говорить о возрождении нацистской идеологии.

Советский Союз понес самые большие потери во время Второй мировой войны. 27 миллионов человек не вернулись с полей сражений. 27 миллионов несложившихся судеб, нерожденных детей, несбывшихся мечтаний и планов - такова была цена свободы от фашистских захватчиков.

С каждым годом все дальше в историю уходят события этой самой страшной войны XX века. Но память о тех, кто защищал свободу и независимость Родины, жива. День Победы - праздник общий, но для каждого из тех, кто вернулся с той войны этот праздник - глубоко личный: одновременно веселый и грустный день. Много фронтовых друзей они потеряли на той войне. Ветераны, как никто другие знают, какой кровью достался мир в Европе.

Величие и историческая значимость Дня Победы не меркнут с годами. В торжественном обращении Александр Лукашенко назвал ветеранов Великой Отечественной войны совестью нашего общества, хранителями воинской чести и любви к Отчизне. О самой страшной и кровавой войне, о подвиге белорусского народа, о победе в 45-ом сегодня Президент говорил много. Более миллиона белорусов сражались в рядах Советской армии. Борьбу вели 400 тысяч партизан и 70 тысяч подпольщиков. Беларусь понесла огромные потери в годы войны. Частично разрушено 200 городов, свыше 9 тысяч деревень. Страна потеряла каждого третьего своего жителя.

62 года назад была одержана великая Победа. Великая Отечественная - это эпоха бесстрашия, это время подвигов, время укрепления духа и торжества чести. И День Победы ежегодно становится праздником единства поколений. Начиная с весны 45-го, тысячи людей выходят 9 мая на улицы, чтобы поздравить живых фронтовиков и почтить память павших. И вряд ли сегодня кто-то станет говорить об отсутствии связи поколений.