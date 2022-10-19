«Это для вас будет счастье». Пётр Петровский предложил помощь белорусам, которые выехали за рубеж

Петр Петровский, политолог:

Я им советую следующее. Все, у кого имеются проблемы: сделайте комментарий, запишите свои данные (где вы находитесь, что вас беспокоит), и давайте сделаем, если боитесь открытую Zoom-конференцию, закрытую конференцию. Психологическая помощь бывшим змагарам, возвращайтесь на родину. Агрогородки, сельское хозяйство, чистый воздух. Мы очистим вас от мусора, от этого всего. Советую! Просто советую. Это для вас будет счастье. Вам просто не надо будет обращаться к каким-то фейкам, психологиням, аналитикам, которые с вас просто гребут деньги. Возвращайтесь!

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