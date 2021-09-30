Это даёт силы для дальнейшей работы. Как часто Анатолий Исаченко бывает на малой родине и что вспоминает об учёбе в Академии?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси. Ольга Коршун, ведущая:

Вы родом из Брянской области в России, но ваша личная и профессиональная жизнь напрямую во многом связана с Беларусью. Вы кем себя чувствуете? Белорусом или россиянином? Каждый год я стараюсь побывать на малой родине

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я думаю, каждый, прежде всего, должен чувствовать себя человеком. Это самое главное. В это понятие вкладывается очень много. Поэтому неважно, где ты родился. Важно, где ты работаешь, какое отношение к людям, отношение людей к тебе, что ты можешь сделать для того общества, где живешь. Это надо ставить во главу угла. Конечно, при этом не надо забывать о той малой родине, где родился. Ольга Коршун:

А вы часто посещаете свою малую родину? Анатолий Исаченко:

Да, каждый год я стараюсь там побыть, хотя, к сожалению, деревни нет уже. Чернобыльская беда побыла в тех краях, люди переселились, но каждый год собираются, чтобы побыть в родных местах, пообщаться между собой, встретиться. Это дает определенные силы для дальнейшей работы. Как детство в деревне помогло определить будущую профессию?

Ольга Коршун:

Вы жили в деревне, выросли там, наверняка помогали своим родителям по хозяйству. Этот опыт вам как-то помог дальше определиться в жизни? Анатолий Исаченко:

Естественно, живя в деревне, особенно в то время, у всех было свое хозяйство. Все мы, конечно же, дома помогали. А учитывая, что мать работала на ферме, отец в полеводстве, мы всегда помогали им и коров доить, и пахать, и косить, и остальные виды работ, которые были в сельском хозяйстве. Наверное, это и предопределило дальнейшее развитие, судьбу и неким образом повлияло на выбор профессии. Ольга Коршун:

Вы выбрали для дальнейшего обучения Горецкую сельхозакадемию. Когда вы туда поступали, это был очень престижный вуз, и вы выбрали инженерную специальность. Думаю, конкурс тоже был большой. Как вам, хлопцу из деревни, без столичного образования, крутых репетиторов удалось пройти этот конкурс и обогнать многих, кто претендовал на право учиться там? Я только со временем понял, насколько та школа дала хорошее образование

Анатолий Исаченко:

Я только со временем понял, насколько та школа, которую я заканчивал, дала хорошее образование. Даже не школа – учителя, которые там были. И насколько они были профессионалы своего дела. Тогда слова «репетитор» мы не знали. Если ты не дотягивал и плохо учился, оставляли после уроков и заставляли учить. В те времена очень уважительно относились к учителю, и любое замечание, любой взгляд мы воспринимали, что что-то неправильно делаем. А если еще дома узнали об этом, наверное, будет вдвойне. Все эти составляющие дали тот эффект, который сегодня есть у людей, которые в то время оканчивали школу. Это и образование, и воспитание, и уважительное отношение к школе и преподавателям. Ольга Коршун:

Вы в школе хорошо учились. У вас наверняка золотая медаль? Анатолий Исаченко:

Золотой медали у меня как раз нет, но учился относительно неплохо. Я скажу другое. Когда я учился уже в Академии управления при Президенте, я беседовал с одним преподавателем. Беседа была в виде дискуссии, он потом спросил: какую оценку вам поставить? Я говорю: уровень моих знаний никоим образом не влияет на уровень оценки или с точностью до наоборот. Все это относительно, хотя, конечно, оценка неким образом определяет уровень знаний. Об отношении к критике, последнем отпуске и главной мечте