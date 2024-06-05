«Это будет вкусно!» Премьера на РТР-Беларусь – смотрите проект «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Это программа, конечно же, не о кухне. Это программа о жизни.
– Вы дитя асфальта?
– Дитя асфальта, а взрослый человек уже и города, и деревни.
Проект о жизни настоящих белорусов.
Вот в такой обстановке мы продолжаем нашу жарку.
– Абсолютно реальная ситуация.
– Во время пикника начался дождь.
– Будем стоять до конца.
– Как в 2020-м за Президента стояли.
Такого экстрима на съемках вы больше нигде не увидите, кроме как на телеканале «РТР-Беларусь». Это будет вкусно! Это будет очень вкусно! И я не только про стейки – я про контент.
Премьера уже 9 июня в 10:15 на «РТР-Беларусь». Смотрите каждое воскресенье.