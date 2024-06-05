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«Это будет вкусно!» Премьера на РТР-Беларусь – смотрите проект «Рецепт настоящего белоруса»

05 июня 2024 07:01
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

«Это будет вкусно!» Премьера на РТР-Беларусь – смотрите проект «Рецепт настоящего белоруса»-1

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Это программа, конечно же, не о кухне. Это программа о жизни.

«Это будет вкусно!» Премьера на РТР-Беларусь – смотрите проект «Рецепт настоящего белоруса»-4

– Вы дитя асфальта?
– Дитя асфальта, а взрослый человек уже и города, и деревни.

«Это будет вкусно!» Премьера на РТР-Беларусь – смотрите проект «Рецепт настоящего белоруса»-7

Проект о жизни настоящих белорусов.

«Это будет вкусно!» Премьера на РТР-Беларусь – смотрите проект «Рецепт настоящего белоруса»-10

Вот в такой обстановке мы продолжаем нашу жарку.

«Это будет вкусно!» Премьера на РТР-Беларусь – смотрите проект «Рецепт настоящего белоруса»-13

– Абсолютно реальная ситуация.
– Во время пикника начался дождь.

«Это будет вкусно!» Премьера на РТР-Беларусь – смотрите проект «Рецепт настоящего белоруса»-16

– Будем стоять до конца.
– Как в 2020-м за Президента стояли.

Такого экстрима на съемках вы больше нигде не увидите, кроме как на телеканале «РТР-Беларусь». Это будет вкусно! Это будет очень вкусно! И я не только про стейки – я про контент.

«Это будет вкусно!» Премьера на РТР-Беларусь – смотрите проект «Рецепт настоящего белоруса»-19

Премьера уже 9 июня в 10:15 на «РТР-Беларусь». Смотрите каждое воскресенье.

# Интервью # общество # Александр Осенко

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