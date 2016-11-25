Этнокультуролог Иван Круг: Самым холодным месяцем будет январь!

Земля слухами полнится, а погоду обсудить каждый рад. Польские метеорологи весь октябрь пугали интернет-сообщество прогнозами экстремальной зимы. Ходят слухи даже о минус 60 градусах! Не смотря на то, что глобальные климатические центры обрабатывают информацию максимально точно, в погрешностях научных прогнозов мы убеждались неоднократно. А вот народные приметы, как ни странно, ошибаются редко. Нужно только уметь читать знаки природы.

Этнокультуролог и целитель, Иван Круг, в своих прогнозах ещё ни разу не ошибался. Крупный исследователь народных традиций знает 4древних способа узнать характер наступающей зимы. Пожелтевшие в центре кроны листья берёзы в этом году пророчат холодный январь. Первые 12 дней календарного года подскажут характер погоды на ближайшие 12 месяцев. Недавний церковный праздник – День Архистратега Михаила обрёк ближайший месяц стать бесснежным, вплоть до 20-х чисел декабря, а вот повторное цветение вишни и груши в конце осени – плохой знак.

Интересно, что учёные-метеорологи из минского гидрометцентра также не поддерживают польских коллег, и обращаются к народу с более тёплыми прогнозами.

Самая холодная зима на белорусской земле была отмечена в далёком 1940 году. Тогда средняя температура опустилась до -11 градусов, при климатической норме в -5,5. Тогда же, в Толочине, была зарегистрирована абсолютная минимальная температура для нашей территории – минус 42 градуса. Самым тёплым к настоящему времени, остаётся 1990 год, со средним показателем 0 градусов. Однако, в обсуждениях наступающей зимы, специалисты гидрометцентрапроявляют осторожность: ведь прогнозы, составленные на целый сезон вперёд, оправдываются только на 65%.