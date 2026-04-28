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Этих фактов о жизни Игната Буйницкого вы могли не знать! Как жил отец Белорусского профессионального театра

28 апреля 2026 12:50
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В программе «Путевка BY» побывали на малой родине отца Белорусского профессионального театра Игната Буйницкого. Экскурсия в школьном музее в Прозороках – настоящий подарок! 

Этих фактов о жизни Игната Буйницкого вы могли не знать! Как жил отец Белорусского профессионального театра-2

Валентина Баранчук, заместитель директора по основной деятельности Прозорокской СШ:
Ігнат Цярэнцьевіч Буйніцкі нарадзіўся 22 жніўня 1861 года ў фальварку Палевачы, у той час Празароцкая воласць Вілейскай губерніі ў шляхецкай сям’і. Яго бацька быў дробны арандатар.

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Этих фактов о жизни Игната Буйницкого вы могли не знать! Как жил отец Белорусского профессионального театра-4

Природа щедро наделила Игната Буйницкого. Статный, харизматичный, одаренный, умный, добрый, решительный. Он закончил Рижское землемерное училище. Учился в частной драматической студии в Вильно. Работал землемером, часто бывал в командировках и внимательно наблюдал за жизнью крестьян. 

Пан Игнат загорелся народной культурой так, что стал собирать белорусские песни и танцы, традиции и обычаи. В школьном музее вам откроют страницы жизни и творчества самородка. 

Подробнее смотрите в видео.

# История # Музей # Игнат Буйницкий # Анастасия Макеева

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