Этап кубка мира по фристайлу в «Раубичах» – повод для гордости за спорсменов и показатель престижа Беларуси

Эти кадры из прошлогоднего Ванкувера знакомы, пожалуй, каждому белорусу. Первое золото в истории белых Олимпиад для нашей страны завоевал Алексей Гришин.

Впрочем, летающие лыжники из Беларуси с крупнейших стартов четырехлетия без медалей не возвращаются. В 98-ом в Нагано – бронза у Дащинского, спустя четыре года в Солт-Лейк-Сити – у Гришина. В Турине снова Дащинский допрыгивает до серебра. Нетрадиционная для спорта закономерность не стала случайностью и в 2010-ом.

Максим Густик, участник кубка мира по фристайлу:

Я думаю, золото будет по-любому.

Это интервью с подающим надежды фристайлистом Максимом Густиком мы записали ровно год назад. Еще до победы Гришина. Получается, золото для коллеги по трамплину он предсказал.

Спортивное будущее уже для самого Максима предсказал тренер, убедив родителей, в том, что в этом виде спорта у парня большие перспективы.

Сегодня Максим – двукратный чемпион мира среди юниоров и двукратный победитель Кубка Европы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но, несмотря на такие достижения, продолжает верить в предсказания и приметы.

Максим Густик, участник кубка мира по фристайлу:

Китайцы, когда стартуют, слова говорят. Некоторые руками движения делают. Каждый человек по-своему настраивается.

18-летняя Анна Гуськова – еще одна надежда белорусской лыжной акробатики. Свой путь в большой спорт начала 11 лет назад. Сальто, винты и бланшвинты для нее давно как таблица умножения. Приумножить драгоценную копилку в «медальном» для Беларуси виде спорта Ане уже удалось. Не раз выигрывала чемпионаты и первенства страны. В Европе тоже победила. Теперь сравнивает белорусский снежный склон с зарубежными аналогами.

Анна Гуськова, участница кубка мира по фристайлу:

Я просто до сих пор не верю своим глазам. Такой склон великолепный. Мне даже было страшно на него наступать. Такое чувство, что ты не дома тренируешься, а на Олимпийских играх.

Соорудить трассу олимпийского уровня белорусским организаторам удалось в рекордно короткие сроки. Трамплины на этом месте выросли за четыре дня. Преобразился и сам спорткомплекс. Установили новую систему освещения, судейскую будку сделали более комфортной. Полностью переделали склоны.

По своей технической сути трамплин для фристайла – это большой сугроб. Сконструирован он исключительно из снега.

Казалось бы, что может быть проще, соорудил из снега треугольник – и на этом все. Но это далеко не так. Трамплин, соответствующий международным требованиям, – это сооружением технически совершенное. Здесь четко просчитано все: и высота, и ширина, и угол наклона.

Вырезать, как говорят фристайлисты, правильный трамплин – ювелирная работа. Каждые 60 сантиметров гипотенузы снежного треугольника выгибаются под определенным градусом. Так называемый «тройной» трамплин – для самых сложных элементов. Края ледяного снаряда обязательно выделяют яркой краской, чтобы спортсмену было легче ориентироваться.

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Елочки – для увеличения контраста. Бывают ситуации, когда небо сливается со снегом. То есть практически склон не виден. Чтобы он был виден, подходит любое. Перемолотое сено, солома. Это исключительно для ориентировки спортсмена.

От высшей точки полета до приземления – заоблачная высота. Почти в 9-этажный дом. Скорости тоже экстремальные. До 70 километров в час.

Максим Густик, участник кубка мира по фристайлу:

Функция радара. Замеряет самую большую скорость, которую спортсмен набирает.

Стоят под табло тренера. Они сразу подсказывают спортсмену в воздухе, чтобы он ориентировался.

В фристайле от спортсмена результат зависит только на 50%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вторая половина – заслуга тренера.

Юрий Купрацевич – главный наставник молодежной сборной. Будущих чемпионов растит с шести лет. Узнать – станет ли ребенок успешным спортсменом, может уже после встречи с родителями.

Юрий Купрацевич, старший тренер молодежной команды по фристайлу:

Смотрим на высоту роста папы и мамы. Потому что высокому человеку тяжело заниматься этим видом спорта.

Владимир Дащинский за свою тренерскую карьеру воспитал не один десяток именитых спортсменов. Перспективных лыжников медального полета разглядит с любой высоты. Тем более что «скамейка запасных» после Олимпиады в Ванкувере заметно удлинилась.

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Олимпийский чемпион – у нас. Единственный за всю историю среди зимних видов. Плюс для детей это обалденный стимул.

Очень много детей к нам приходят. Детей, которые ничем не занимались, сразу в фристайл приходят.

Если будущих фристайлистов оценивают тренеры, то уже состоявшихся спортсменов – профессиональные судьи.

За минским этапом кубка мира следили рефери из Голландии, Украины, России и Америки. Двое судей из Беларуси. Этот вид спорта, наряду с фигурным катанием, считают самым субъективным.

За доказательствами далеко ходить не нужно. Достаточно вспомнить минувшую Олимпиаду и выступление нашего Антона Кушнира, где судьи явно подыгрывали хозяевам. Рефери из США дважды поставил Кушниру низшую оценку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Освободить пьедестал от фаворита в таком субъективном виде спорта проще всего.

Наталья Шерстнева, судья этапа кубка мира по фристайлу:

В любом сложнокардинационном виде спорта субъективизм присутствует. Кому-то нравится, допустим, один стиль исполнения, кому-то другой.

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Субъективизм был в таких видах спорта, он и останется.

Нужно быть сильнее соперников на голову. Тогда субъективизм не влияет решающе.

То, что лыжники из поднебесной действительно долетают до пьедестала, доказал вчерашний этап кубка мира. Они, наряду с канадцами, американцами и белорусами – в числе фаворитов лыжной акробатики. Однако трибуны замерли, когда к прыжку готовился лидер белоруской сборной Антон Кушнир. Тут еще нужно, говорят спортсмены, свой прыжок «продать».

Это тот случай, когда эмоции только к месту. Именно Кушнир, победитель прошлогоднего кубка мира, стал первым в заключительном этапе соревнования. Для него это третья победа на кубковых этапах в нынешнем сезоне. Впервые стал призером подобных соревнований и наш Денис Осипов. В общем зачете после семи этапов кубка мира первенство у китайца Ци Гуанпю.

В женских соревнованиях лидерами стали также спортсменки из Поднебесной. Победители получили хрустальный глобус, главную награду соревнования, из рук белорусского Президента. Александр Лукашенко не скрывал радости за белорусов на пьедестале.

В последнее время Беларусь все чаще становится площадкой для мировых спортивных баталий. Именитых спортсменов все чаще болельщики могут увидеть своими глазами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И не только летающих лыжников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот склон, как мне сказал специалист Федерации, – один из лучших. Три таких в мире есть, как этот. Мы его построили буквально за несколько дней. Специально достраивали под этап Кубка мира для того, чтобы этим самым поблагодарить наших фристайлистов за те великие результаты, который они показывают на протяжении всех лет.

Заканчиваем водный бассейн для фристайла строить. Это будет лучшая в мире тренировочная база. Леша Гришин мне сказал, что многие хотят сюда приезжать, тренироваться, потому что здесь есть все: зал для тренировок, батут, склон. Пожалуйста, приезжайте, тренируйтесь.

Страна, которая молодо выглядит в силу того, что все занимаются спортом, и наши спортсмены и тренеры, которые добиваются высоких результатов на чемпионатах мира, Олимпийских играх – это главная причина того, что сюда едут люди и показывают хороший результат.

Уже после награждения Александр Лукашенко не спешил покидать «Раубичи». Он остановился, чтобы пообщаться с болельщиками соревнования. Те долго не отпускали его, говорили на спортивную тему.

Вообще же проведение международных соревнований для нас не только повод гордиться собственными достижениями в спорте, но и показатель престижа всей страны.

Наталья Петкевич, глава федерации лыжного спорта:

Мы очень давно хотели провести такое соревнование. Но не было соответствующей базы. Этот склон создан с нуля. Это хороший толчок, чтобы преобразовать Раубичи полностью.

Уоррен Шолдайс, чемпион мира по фристайлу (Канада):

Здесь мне очень нравится. Организаторы хорошо постарались. Вообще я впервые в Беларуси, но знаю много ваших спортсменов, которые вышли на мировой уровень. Каждую Олимпиаду в призерах.

Способность принимать такие состязания мы демонстрируем год от года. Проведение этапа кубка мира по фристайлу эксперты уже называют «репетицией» перед чемпионатом мира по хоккею.

Леонид Карась, заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи»:

Задействованная инфраструктура. Практически одинаковая будет. За исключением места проведения соревнований. А так задействован и транспорт, и гостиницы, вся обслуживающая сфера.

Этап кубка мира страна приняла впервые, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это не только признание заслуг отечественной школы фристайла международным сообществом, но и отличная реклама спорту внутри страны. Не стоит сомневаться, что на этапе кубка Европы, который стартует на следующей неделе, трибуны снова будут переполнены.