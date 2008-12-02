Эта зима может войти в историю, как самая теплая в Беларуси

Аномально теплый декабрь жителям столицы больше напоминает весну: 10 градусов тепла и полное отсутствие снега. В республике распускаются летние цветы, на деревьях набухают почки, а птицы остаются зимовать на родине.

В Брест вернулась весна. В городе не только солнышко блестит, но и травка зеленеет. Предприимчивая пенсионерка не замедлила воспользоваться ситуацией – в каменных джунглях зелеными побегами накормила коз. В минском ботаническом саду тоже период цветения. Из-под земли "полезли" флоксы, рядом на промерзлой земле цветы с "горячим" названием "бабье лето". Набухшим почкам ботаники уже не удивляются. Но и не радуются.

Природные фокусы перевоспитали даже пернатых. Грачи больше не прилетают – теперь они оседлые. Зорянки, скворцы и зяблики тоже забыли куда ветер дует и все чаще зимуют на родине. Но для некоторых птиц "курортные" условия могут обернуться катастрофой.

Главней всего погода не в доме, а на улице и для аграриев. Озимые посевы могут дать неожиданные всходы, а внезапно ударивший мороз уничтожить их. Но в Минсельхозпроде утверждают, волноваться не о чем. Несколько дней тепла не по "графику" – погоды не сделают. Зато медведям зима пока даже не снится – животных несмотря на инстинкты сон не берет. Люди напротив не прочь впасть в спячку. Гипертония и депрессии – ежедневно приковывают к постели сотни белорусов.

У природы – нет плохой погоды. Зато аномалий хоть отбавляй. Небесная канцелярия капризничает вторую неделю – прошлая началась со снегопада, нынешняя устойчивым плюсом. 10 градусов тепла в декабре – к рекорду. И все-таки белорусы "допросятся" снега этой зимой. На Новый год. Праздничной ночью – снег и до 7 градусов мороза.

