«Эта тема внутри у каждого из нас». Камерный онлайн-концерт прошел в Бресте

Новости Беларуси. «О Победе с любовью...». Камерный онлайн-концерт прошел 10 мая в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Люди сигналили, люди махали». В Гомеле прошел пробег техники времен Великой Отечественной В репертуаре – поистине бессмертные хиты: песни военных лет, музыкальная летопись Великой Отечественной войны. От легендарной «Катюши» до заводной «Смуглянки» – они помогали пережить самые тяжелые моменты войны. Писались прямо под минометными выстрелами и, как говорили, «уходили на фронт».

Почти два десятка брестских исполнителей и живой аккомпанемент струнных и клавишных. Камерность и трепет – концерт в онлайн-эфире.

Ксения Аксютик, солистка группы Muzzart:

К этим песням у меня достаточно трепетное отношение. Обычно в этот праздник, когда я слышу военные песни – «День Победы», «Катюша» и так далее – у меня наворачиваются слезы. Потому что эта тема где-то глубоко внутри у каждого из нас. Для меня это огромная честь.