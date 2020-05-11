Прямой эфир

«Эта тема внутри у каждого из нас». Камерный онлайн-концерт прошел в Бресте

11 мая 2020 14:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси.  «О Победе с любовью...». Камерный онлайн-концерт прошел 10 мая в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди сигналили, люди махали». В Гомеле прошел пробег техники времен Великой Отечественной

В репертуаре – поистине бессмертные хиты: песни военных лет, музыкальная летопись Великой Отечественной войны. От легендарной «Катюши» до заводной «Смуглянки» – они помогали пережить самые тяжелые моменты войны. Писались прямо под минометными выстрелами и, как говорили, «уходили на фронт».

«Эта тема внутри у каждого из нас». Камерный онлайн-концерт прошел в Бресте-1

Почти два десятка брестских исполнителей и живой аккомпанемент струнных и клавишных. Камерность и трепет – концерт в онлайн-эфире.

«Эта тема внутри у каждого из нас». Камерный онлайн-концерт прошел в Бресте-4

Ксения Аксютик, солистка группы Muzzart:
К этим песням у меня достаточно трепетное отношение. Обычно в этот праздник, когда я слышу военные песни – «День Победы», «Катюша» и так далее – у меня наворачиваются слезы. Потому что эта тема где-то глубоко внутри у каждого из нас. Для меня это огромная честь.

«Эта тема внутри у каждого из нас». Камерный онлайн-концерт прошел в Бресте-7

Идея необычного концерта принадлежит творческому объединению Love Concert. Брестские музыканты исполнили каверы: придали новое звучание широко известным композициям. Публика и аплодисменты оказались по другую сторону экранов смартфонов, планшетов и компьютеров.

«Эта тема внутри у каждого из нас». Камерный онлайн-концерт прошел в Бресте-10

Читайте также:

9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

Парад на 9 Мая в Минске. Выступление роты почётного караула: фотофакт

Парад на 9 Мая в Минске. Фотофакт

Парад на 9 Мая в Минске. Авиационная часть: фотофакт

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт

# Великая Отечественная война # общество # Ксения Аксютик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Муковозчик: эксперты от экономики, налоги и рассуждения о капитализме. Телефельетон «Накипело»
11 мая 2020 14:11

Андрей Муковозчик: эксперты от экономики, налоги и рассуждения о капитализме. Телефельетон «Накипело»

Свадьба в условиях коронавируса? Как в белорусских ЗАГСах обеспечивают безопасность молодожёнов и гостей
11 мая 2020 13:49

Свадьба в условиях коронавируса? Как в белорусских ЗАГСах обеспечивают безопасность молодожёнов и гостей

Минский городской суд огласил последний приговор по громкому «делу медиков»
11 мая 2020 13:41

Минский городской суд огласил последний приговор по громкому «делу медиков»