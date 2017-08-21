«Эта фирма – лидер по количеству негативных отзывов». В минском ателье завышают цены и некачественно делают ремонт

Когда мужчина говорит, что ему нечего надеть – это значит, что у него закончилось всё чистое. Когда женщина говорит, что ей нечего надеть – это значит, что у неё закончилось всё новое. Говорят, платье красит человека.

А ещё того, кто это платье сшил. Но предметы гардероба, побывавшие в ателье под названием «Штопка» уже не смогут украсить владельца вещи, а вот красноречиво сказать о сотрудниках мастерской – вполне.

Дарина Гулюта, юрист:

В нашу организацию обратился потребитель, который выполнял работы по ремонту изделия именно в этой мастерской. По поводу качества выполненных работ были большие вопросы. Исполнитель не пошёл навстречу потребителю, в связи с чем были судебные разбирательства.

Неоднократные жалобы на качество выполненных работ и обслуживание клиентов. А теперь ещё и судебные разбирательства, которые ателье проигрывает. Но храбрым портняжкам всё нипочём.

Дарина Гулюта, юрист:

Эта фирма – настоящий лидер по количеству негативных отзывов. Горожане неоднократно обращались в организацию по поводу порядка оформления документа и качества их услуг.

Если говорить о мастерских по пошиву одежды в столице, то они популярны преимущественно у любителей эксклюзивных вещей и у тех, кому сложно выбрать одежду в магазине. Ателье с хорошей репутацией востребованы минчанами и радуют своих клиентов качественными вещами, отшитыми с иголочки.

Но в этой истории, утверждают горожане, всё иначе.

Ольга Пискарёва, СТВ:

Как одевают в ателье и кого обувают, мы решили проверить опытным путем. Отправляем Надежду вместе с надеждой на то, что работы по ремонту её куртки в ателье будут выполнены качественно.

По телефону ремонт Надежде обещали произвести за 3,5 рубля. Но, по факту, озвучили сумму в два раза больше.

Информация о том, что цены выставляют выше, чем в прайсе на услуги, подтвердилась.

Деньги взяли, но, при этом, отремонтировать вещь сегодня девушке отказались.

Дарина Гулюта, юрист:

Нашей Надежде выдали заказ-наряд, который оформлен с нарушением порядка оформления данного типа документов. В данном заказ-наряде не указаны фамилия, имя, отчество потребителя, не стоит подписи приёмщика, а также не указан срок выполнения данной работы.

Срок выполнения работ является существенным условием для данного типа договоров.

Сказать, что от работы сотрудники мастерской, в буквальном смысле, зашиваются, нельзя. Но найти время, чтобы объяснить многочисленные нарушения в работе своей мастерской ни директор, ни администратор так и не смогли, а, может, не посчитали нужным? И спешно ретировались. Вероятно, на очередное судебное заседание с недовольными клиентами.



Дарина Гулюта, юрист:

Вывеска отсутствует, отсутствует название организации, есть УНП, однако каждый потребитель не знает, что означает данное УНП и как называется данная организация.

Репутация ателье трещит по всем швам. Свои эмоции не в силах сдержать ни юрист, ни наша героиня.

Дарина Гулюта, юрист:

В ходе эксперимента были выявлены многочисленные нарушения. А это значит, что потребители, пострадавшие от таких ателье, могут обратиться в МАРТ, в инспекцию по налогам и сборам, а также в нашу организацию «Городское общество защиты прав потребителей» – для возврата своих денег, а также денежной компенсации морального вреда.

Надежда Милашевская:

Впечатление об ателье оказалось негативное.