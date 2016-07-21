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«Эта экспозиция – белорусское сердце нашей гимназии»: Заславль победил в конкурсе на лучший кабинет белорусского языка

21 июля 2016 16:08
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Новости Беларуси. Первое место среди кабинетов белорусского языка на Минщине в этом году получил класс Заславской гимназии. В специальном конкурсе участвовали 40 образовательных учреждений из всех районов области.

Класс белорусского языка в Заславской гимназии превратили в настоящий музей с сотней экспонатов. Пополняют коллекцию не только педагоги, но и ученики.

Кстати, подростки выступают здесь и в роли экскурсоводов. Этнографическая экспозиция расширялась здесь в течение последнего двадцатилетия вместе с учреждением образования, которое сегодня имеет статус гимназии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алёна Смотрова, исполняющая обязанности директора Заславской гимназии:
Эта экспозиция является белорусским центром, сердцем – я бы так сказала, нашей гимназии. А когда приезжают гости из района, из области республики, конечно, каждый посещает экспозицию. И очень трогательно, когда нарезаны хлеб, соль, и каждый гость... частуецца, скажам на беларускай мове ўжо, прысмакамі.

# общество # Образование в Беларуси # Алёна Смотрова

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