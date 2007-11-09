Эстония повышает пошлину за въездную визу

До 60 евро будет стоить въездная виза в Эстонию. Соответствующий законопроект одобрило правительство страны. Стоимость увеличится после присоединения Эстонии к Шенгенскому визовому пространству. В настоящее время для въезда в эту прибалтийскую республику за визу нужно заплатить от 310 до 545 крон, после вступление в Шенгенскую зону будет установлена единая пошлина в 940 крон или 60 евро. Это примерно в 2,5 раза больше прежней цены.



Эстония, как ожидается, вступит в Шенгенскую зону 21 декабря. С этого дня по визе можно будет пересечь морскую или сухопутную границу страны. Воздушная будет открыта в марте будущего года.

