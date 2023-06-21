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«Есть возможность подзаработать». Третий трудовой семестр открыли в Минске

21 июня 2023 11:21
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Новости Беларуси. Память жертв Великой Отечественной войны почтили и у стелы Минск – город-герой. Там собрались бойцы столичных студотрядов, которые вместе с руководством города возложили цветы к монументу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть возможность подзаработать». Третий трудовой семестр открыли в Минске-1

Сегодня же состоялось открытие третьего трудового семестра. И этой традиции уже ровно 60 лет. Ребята получили символичные путевки для работы на разных предприятиях и организациях города. В том числе на молодежной стройке по реконструкции стадиона «Трактор». Только этим летом в Минске планируют трудоустроить свыше 12 тысяч студентов и учащихся.

«Есть возможность подзаработать». Третий трудовой семестр открыли в Минске-4

Дарья Лукашевич, студентка БГПУ:
С первого курса я активно принимаю участие в студенческом отряде, педагогическом. Мы ездим и в «Зубренок», национальный детский центр, как лучший педагогический отряд «Созвездие». Также мы ездим в лагеря.

«Есть возможность подзаработать». Третий трудовой семестр открыли в Минске-7

Дмитрий Тунчик, студент БНТУ:
В прошлом году был у меня опыт, я работал в студенческом отряде в Зеленстрое Советского района. Получил свой первый опыт, также был командиром этого отряда.

«Есть возможность подзаработать». Третий трудовой семестр открыли в Минске-10

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Очень хорошо, что у них есть желание поработать, тем более такая возможность есть. В городе очень много рабочих мест, где могут приложить свои силы, умения, навыки студенты всех наших вузов. Будем делать все, чтобы каждый молодой человек, который хочет работать, имел такую возможность, потому что это, конечно же, польза для государства и для каждого есть возможность подзаработать.

«Есть возможность подзаработать». Третий трудовой семестр открыли в Минске-13

По итогам прошлого года Минский городской штаб студенческих отрядов признан лучшим в стране. Тогда было трудоустроено свыше 10 тысяч молодых людей.

# Молодежь Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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