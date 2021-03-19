«Есть определённый корпоративный конфликт». Александр Турчин посетил крупнейшее производство антисептиков

Новости Беларуси. Предприятие «БелАсептика» расширяет ассортимент. Это в свою очередь поможет освоить новые рынки сбыта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Крупнейшее производство антисептических средств посетил председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Новое и перспективное направление компании – изготовление сырья для лекарственных препаратов. Современное оборудование позволяет в год производить 84 тонны сухой желчи. Это незаменимый компонент в производстве медикаментов для лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Однако пока есть проблемы с закупкой сырья и не только.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Есть определенный корпоративный конфликт на предприятии между учредителями. Конечно, все должно решаться цивилизованно, в рамках правового поля. Но, на мой взгляд, от этих всех конфликтов не должны страдать простые люди, работающие на этом предприятии. Самое главное – ни в коем случае производство не должно быть остановлено и загублено, потому что нишу – чудес не бывает – быстро заполнят конкуренты, причем не обязательно из нашей страны.