Есть надежда, что белорусские хоккеисты завоюют медаль в Ванкувере

В белорусской копилке драгметалы высшей пробы пока не значатся. Но это не повод для разочарования.

Как показывает практика, самое вкусное мы оставляем напоследок. И подаем это, как правило, под соусом неожиданности. Достаточно вспомнить Юлию Нестеренко, которая в 2004 в Афинах произвела настоящий фурор вопреки всем ожиданиям. А в 2002, назло всем скептикам, говорившим о случайности попадания наших хоккеистов в мировую элиту, игроки белорусской сборной заняли четвертое место. Момент, когда решающая шайба в матче с командой Швеции влетела в ворота скандинавов после щелчка Владимира Копатя, до сих пор на устах мировой хоккейной общественности.

Владимир Цыплаков, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь:

Мы выигрывали в счете всю игру. Они сравняли счет незадолго до окончания третьего периода. Потом великолепный гол Владимира Копатя расставил все на свои места. В этой игре мы заслуживали большей победы.

Владимир Цыплаков о былых успехах сборной вспоминает лишь по фотографиям и многочисленным упоминаниям в прессе. Повторить триумф Солт-Лейк-Сити в Ванкувере нашей сборной пока не удалось. После стартовой оплеухи от финнов наша сборная оправилась и левую щеку шведам и немцам не подставила. А шею под медаль подопечные Михаила Захарова готовить не спешат.

В субботу свое мнение об участии белорусских спортсменов на олимпиаде в Ванкувере высказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не показываем того, что могли бы показать, исходя из того, какое внимание мы уделяем спорту. И думаю, Вы со мной спорить не станете, потому что не должно было у нас быть провала такого, как в хоккее на данный момент. Очень плохо играет команда. Притом не ровно. Со шведами показали, что могут играть… Нет системы. Короче, это недостаток работы Федарации хоккея. Совсем отвратительно выступают лыжники. Что, Федерация не могла отобрать в Беларуси десяток-другой спортсменов? Это же не первый год, не первую олимпиаду мы проваливаем по лыжам. Посмотрим еще на фристайл. Если судьи будут благосклонны к Беларуси, мы сможем там достойно выступить. То же самое касается и конькобежного спорта, шорт-трека, керлинга… Нет той разворотливости, которую демонстрируют даже наши соседи.

Ванкувер — повод для серьезного анализа и конкретных выводов. Ссылаться на то, что нужно подождать, пока мы на ноги встанем, будем более независимыми и суверенными — все это уже не принимается.

Видимо, наши мало ели каши. К слову, в олимпийской столовой спортсменов не балуют разнообразной и вкусной едой, к чему хоккеисты не привыкли. Больше всех жаловалась российская дружина. Пристрастными гурманами оказались и белорусы.