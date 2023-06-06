«Есть на что полюбоваться». Какие растения можно встретить в Центральном ботаническом саду?

Новости Беларуси. От белых и нежно-сиреневых до ярко-красных. В Ботаническом саду настоящее буйство красок: здесь цветут рододендроны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вот уже более полувека эти роскошные цветы радуют посетителей. Сюда они были завезены из Таллинского ботанического сада. С тех пор в Беларуси успели вывести свои отечественные сорта: Аксамид, Янка и Академик Смольский. Начало цветения рододендронов приходится на середину апреля – массовый бум начинается в мае. Отметим, что в ботаническом саду собрана коллекция из 60 видов и около 200 сортов этих растений. Для нашей страны она уникальна и единственна в своем роде.

Татьяна Ленковец, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

В этом году коллекция зацвела раньше на несколько дней. Сейчас у нас еще идет цветение Кэтевбинского, Смирнова, Максимума – так что есть на что полюбоваться, прийти посмотреть в сад. В течение цветения коллекции было очень много посетителей: не только взрослых, но и дети приходили, любовались цветами. Это очень красочное зрелище, и всем очень нравится, все хотят сфотографироваться.

Рододендрон уникален еще и своими целебными свойствами. В народной медицине многих регионов мира, особенно Китая, он издавна используется для борьбы с разными болезнями и поддержания иммунитета.