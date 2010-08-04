Есть ли в Минске детские лагеря для дошкольников?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Валерий Горюнов, начальник Представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. В этом году подготовлен лагерь «Юбилейный» от завода отопительного оборудования для детей дошкольного возраста — тех, которые находятся под опекой, а также для сирот, находящихся в детских домах. Такие дети смогут находиться в этом лагере все лето за счет государства.