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Есть ли в Минске детские лагеря для дошкольников?

04 августа 2010 09:13
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Валерий Горюнов, начальник Представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. В этом году подготовлен лагерь «Юбилейный» от завода отопительного оборудования для детей дошкольного возраста — тех, которые находятся под опекой, а также для сирот, находящихся в детских домах. Такие дети смогут находиться в этом лагере все лето за счет государства.
# общество

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