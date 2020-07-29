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Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа

29 июля 2020 16:45
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Новости Беларуси. Чем ближе день выборов, тем громче крики толпы, тем больше всевозможной, иногда противоречивой информации в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одни призывают к мирным протестам, другие видят в этом отработанную еще в 70-е годы прошлого века методичку Шарпа.

О ней говорят общими фразами, часто туманными, потому у многих это вызывает недоверие. «Вы всё придумали себе сами» – такой посыл слышится. Людям не хватает ни времени, ни желания копаться в этом грязном белье.

Евгений Поболовец решил внимательно изучить происходящие события и нашел в них определенные закономерности. Рубрика «Ближе к делу».

Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа-1

Евгений Поболовец, СТВ:
Сегодня мы обратим внимание на некоторые детали происходящих событий и сравним их с пунктами той самой методички Шарпа. И ответим на вопрос: реально ли в Беларуси есть все признаки цветной попытки смены власти или муха выдается за слона?

Так кто же такой Джин Шарп и почему его методичка так популярна? Американский общественный деятель, который собрал и подробно описал методы ненасильственной смены власти.

Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа-4

Инструмент «мягкой силы», который можно использовать в любой стране в любой комбинации. Использовать могут любые силы – сделаем на этом моменте заметку на полях.

Его знаменитые «198 методов ненасильственных действий» написаны еще в 1973 году для бирманской оппозиционерши. В 91-м та получит Нобелевскую премию мира – после 15 лет заключения в тюрьме. Не пропадать же труду – подумает тогда же Шарп и опубликует эти методы широкой публике.

Правда, впервые на практике их опробовали еще до публикации – в 1974-м в Португалии. «Революция гвоздик». Затем были цветные перевороты на Филиппинах («желтая революция» в 1986-м) и в Китае. В Поднебесной было две попытки переворотов: в 1989-м («неизвестный бунтарь») и «жасминовая революция» в 2011-м.

Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа-7

Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа-9

Еще были перевороты в Чехословакии («бархатная революция»), Югославии («бульдозерная») и Мексике («революция кактусов»).

На постсоветском пространстве эти методы впервые применили в Прибалтике. Живая цепь длиной в 2 миллиона человек от Таллина до Вильнюса – это был чистый PR. Визуальное воздействие на умы людей. Потом такую же стратегию попытаются применить на Болотной в Москве – живая цепь по Садовому кольцу. Не получилось.

Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа-12

Зато удалось в Грузии в 2004-м («революция роз»). По два раза были в Украине («оранжевая» в 2005-м и «революция достоинства» в 2014-м). В Кыргызстане: «тюльпановая» в 2005-м и «дынная революция» в 2010-м годах. В Молдове: «сиреневая» в 2009-м и «хризантемовая» в 2016-м.

Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа-15

Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа-17

Евгений Поболовец:
У нас общество раскачивали в 2006 году. Помните? Ее называли «васильковой революцией». Была попытка и в России в 2012-м (та самая «болотная»). Были еще «финиковая» в Тунисе, «уксусная» в Бразилии, «революция зонтиков» в Гонконге и еще несколько десятков стран и не менее броских названий. Этим явлением охвачен весь мир. Если методичка работает, зачем от нее отказываться? Вопрос только в цене и заказчике.

Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа-20

И вот здесь мы замечаем первый маркер. Суть таких изменений в следующем: свергается правитель, создаются институты гражданского общества, которые потом всю власть передают тем фондам, которые финансировали революцию. Так происходило везде, нечто подобное озвучивается сейчас и у нас. Прийти к власти, чтобы переназначить выборы.

Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа-23

Почти всегда символ таких революций – сжатый кулак. Мол, мы вместе против диктатуры. Вот вам второй маркер – пункт 7 методички: лозунги и символы.

Третий маркер. Пункт 18 «Вывешивание флагов, использование предметов символических цветов». Белые ленточки. Это реализовывали много раз уже, здесь организаторы даже не стали сильно заморачиваться. Копипаст никто не отменял.

Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа-26

Четвертый маркер. Он же 4-й пункт методички: выступления известных людей. Чем их больше, чем они известнее, тем лучше. Каминг-ауты моих коллег, некоторых артистов и спортсменов.

Пятый. Пункты 31 и 32: преследование по пятам официальных лиц, насмешки над ними. Мы это видели уже неоднократно.

Шестой маркер. Пункт 195: «Стремление к заключению в тюрьму». Без комментариев...

Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа-29

Седьмой маркер, пункт 177. Его сейчас реализуют последователи. Звучит он так: «Бесконечное произнесение речей». Заметьте, не уточняется – каких. Это неважно, просто… говорите.

Восьмой маркер. Пункт 159. Объявление голодовки. Часто применяемый прием, в том числе и у нас.

Пункты, которых не было в Беларуси – возможно, пока не было, но они замечены в других странах. Пункт 24 – факельное шествие.

Пункт 22. «Раздевание в знак протеста». Активистки Femen вам в пример.

Пункт 123. «Бойкот законодательных органов». Те самые палаточные городки. В 2006-м в Минске и чуть ли не каждые два года в Киеве. По любому поводу.

Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа-32

Нет смысла перечислять все 198 пунктов. Методичка написана без учета фактора массового использования интернета. Пункты в ней – как маркеры. Их просто удачно приземляют на современные реалии.

Евгений Поболовец:
Подводя итог. Важно понимать отличие цветной революции от социалистической или классовой. В нашем случае это бизнес-проект, заказчик которого – крупные корпорации.

Возвращаемся к заметке на полях. Вспоминайте: использовать методы ненасильственной смены власти могут любые силы. Цель – захват активов и природных ресурсов. Где в этой комбинации народ? На это авторы методичек ничего не говорят. Шарп уже не с нами. Но в свое время он не особенно маскировал главный посыл: народ в этой комбинации – лишь инструмент. Для достижения цели. Заказчика, не народа.

Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа-35

В большинстве стран, где происходили такие политические изменения, даже сейчас нельзя сказать, что страна, ее народ, стали жить лучше. События в Сирии, Египте, Ливии в 2011 году привели к длительной войне, которая идет там до сей поры. На Донбассе только накануне приняли решение о прекращении огня.

Пусть вас не вводит в заблуждение якобы ненасильственный способ смены власти. За последние 20 лет во время таких массовых «мирных протестов» погибли 206 человек.

Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа-38

Евгений Поболовец:
Мы, журналисты, понимаем, что вы, многие из вас, искренни в своих порывах. И мы все хотим для нашей страны благополучия и спокойствия. И то, что каждый из нас видит разные пути, как к этому прийти – нормально совершенно.

И если вас не убеждают приведенные выше аналогии, если вы ставите под сомнения наши слова и все равно пойдете на митинги… Не поддавайтесь провокациям. Будьте осторожны и берегите себя. Не на словах.

Это была рубрика «Ближе к делу». Увидимся!

# Выборы в Беларуси # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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