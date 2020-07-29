Есть ли в Беларуси признаки цветной революции? Сравниваем происходящие события с пунктами методички Шарпа

Новости Беларуси. Чем ближе день выборов, тем громче крики толпы, тем больше всевозможной, иногда противоречивой информации в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одни призывают к мирным протестам, другие видят в этом отработанную еще в 70-е годы прошлого века методичку Шарпа. О ней говорят общими фразами, часто туманными, потому у многих это вызывает недоверие. «Вы всё придумали себе сами» – такой посыл слышится. Людям не хватает ни времени, ни желания копаться в этом грязном белье. Евгений Поболовец решил внимательно изучить происходящие события и нашел в них определенные закономерности. Рубрика «Ближе к делу».

Евгений Поболовец, СТВ:

Сегодня мы обратим внимание на некоторые детали происходящих событий и сравним их с пунктами той самой методички Шарпа. И ответим на вопрос: реально ли в Беларуси есть все признаки цветной попытки смены власти или муха выдается за слона? Так кто же такой Джин Шарп и почему его методичка так популярна? Американский общественный деятель, который собрал и подробно описал методы ненасильственной смены власти.

Инструмент «мягкой силы», который можно использовать в любой стране в любой комбинации. Использовать могут любые силы – сделаем на этом моменте заметку на полях. Его знаменитые «198 методов ненасильственных действий» написаны еще в 1973 году для бирманской оппозиционерши. В 91-м та получит Нобелевскую премию мира – после 15 лет заключения в тюрьме. Не пропадать же труду – подумает тогда же Шарп и опубликует эти методы широкой публике. Правда, впервые на практике их опробовали еще до публикации – в 1974-м в Португалии. «Революция гвоздик». Затем были цветные перевороты на Филиппинах («желтая революция» в 1986-м) и в Китае. В Поднебесной было две попытки переворотов: в 1989-м («неизвестный бунтарь») и «жасминовая революция» в 2011-м.

Еще были перевороты в Чехословакии («бархатная революция»), Югославии («бульдозерная») и Мексике («революция кактусов»). На постсоветском пространстве эти методы впервые применили в Прибалтике. Живая цепь длиной в 2 миллиона человек от Таллина до Вильнюса – это был чистый PR. Визуальное воздействие на умы людей. Потом такую же стратегию попытаются применить на Болотной в Москве – живая цепь по Садовому кольцу. Не получилось.

Зато удалось в Грузии в 2004-м («революция роз»). По два раза были в Украине («оранжевая» в 2005-м и «революция достоинства» в 2014-м). В Кыргызстане: «тюльпановая» в 2005-м и «дынная революция» в 2010-м годах. В Молдове: «сиреневая» в 2009-м и «хризантемовая» в 2016-м.

Евгений Поболовец:

У нас общество раскачивали в 2006 году. Помните? Ее называли «васильковой революцией». Была попытка и в России в 2012-м (та самая «болотная»). Были еще «финиковая» в Тунисе, «уксусная» в Бразилии, «революция зонтиков» в Гонконге и еще несколько десятков стран и не менее броских названий. Этим явлением охвачен весь мир. Если методичка работает, зачем от нее отказываться? Вопрос только в цене и заказчике.

И вот здесь мы замечаем первый маркер. Суть таких изменений в следующем: свергается правитель, создаются институты гражданского общества, которые потом всю власть передают тем фондам, которые финансировали революцию. Так происходило везде, нечто подобное озвучивается сейчас и у нас. Прийти к власти, чтобы переназначить выборы.

Почти всегда символ таких революций – сжатый кулак. Мол, мы вместе против диктатуры. Вот вам второй маркер – пункт 7 методички: лозунги и символы. Третий маркер. Пункт 18 «Вывешивание флагов, использование предметов символических цветов». Белые ленточки. Это реализовывали много раз уже, здесь организаторы даже не стали сильно заморачиваться. Копипаст никто не отменял.

Четвертый маркер. Он же 4-й пункт методички: выступления известных людей. Чем их больше, чем они известнее, тем лучше. Каминг-ауты моих коллег, некоторых артистов и спортсменов. Пятый. Пункты 31 и 32: преследование по пятам официальных лиц, насмешки над ними. Мы это видели уже неоднократно. Шестой маркер. Пункт 195: «Стремление к заключению в тюрьму». Без комментариев...

Седьмой маркер, пункт 177. Его сейчас реализуют последователи. Звучит он так: «Бесконечное произнесение речей». Заметьте, не уточняется – каких. Это неважно, просто… говорите. Восьмой маркер. Пункт 159. Объявление голодовки. Часто применяемый прием, в том числе и у нас. Пункты, которых не было в Беларуси – возможно, пока не было, но они замечены в других странах. Пункт 24 – факельное шествие. Пункт 22. «Раздевание в знак протеста». Активистки Femen вам в пример. Пункт 123. «Бойкот законодательных органов». Те самые палаточные городки. В 2006-м в Минске и чуть ли не каждые два года в Киеве. По любому поводу.

Нет смысла перечислять все 198 пунктов. Методичка написана без учета фактора массового использования интернета. Пункты в ней – как маркеры. Их просто удачно приземляют на современные реалии. Евгений Поболовец:

Подводя итог. Важно понимать отличие цветной революции от социалистической или классовой. В нашем случае это бизнес-проект, заказчик которого – крупные корпорации. Возвращаемся к заметке на полях. Вспоминайте: использовать методы ненасильственной смены власти могут любые силы. Цель – захват активов и природных ресурсов. Где в этой комбинации народ? На это авторы методичек ничего не говорят. Шарп уже не с нами. Но в свое время он не особенно маскировал главный посыл: народ в этой комбинации – лишь инструмент. Для достижения цели. Заказчика, не народа.

В большинстве стран, где происходили такие политические изменения, даже сейчас нельзя сказать, что страна, ее народ, стали жить лучше. События в Сирии, Египте, Ливии в 2011 году привели к длительной войне, которая идет там до сей поры. На Донбассе только накануне приняли решение о прекращении огня. Пусть вас не вводит в заблуждение якобы ненасильственный способ смены власти. За последние 20 лет во время таких массовых «мирных протестов» погибли 206 человек.