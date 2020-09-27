Если журавли отлетели, через три недели будет морозно. Народные приметы на неделю с 28 сентября по 4 октября

Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.
28 сентября почитается память святого великомученика Никиты, рассказали в программе «Плюс-минус».
Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.
28 сентября почитается память святого великомученика Никиты, рассказали в программе «Плюс-минус».
В этот день предки присматривались к поведению птиц. Если журавли уже отлетели, значит через три недели стоит ожидать первых настоящих морозов.
30 сентября – день памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любови. Пасмурное небо предвещало хорошую погоду. А если пошел дождь – к ранней весне.
1 октября – день Ариадны. Наши предки считали, какая погода на Арину, такой она будет и 1 апреля.