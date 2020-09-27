Прямой эфир

Если журавли отлетели, через три недели будет морозно. Народные приметы на неделю с 28 сентября по 4 октября

27 сентября 2020 10:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.

28 сентября почитается память святого великомученика Никиты, рассказали в программе «Плюс-минус».

Если журавли отлетели, через три недели будет морозно. Народные приметы на неделю с 28 сентября по 4 октября-1

В этот день предки присматривались к поведению птиц. Если журавли уже отлетели, значит через три недели стоит ожидать первых настоящих морозов.

30 сентября – день памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любови. Пасмурное небо предвещало хорошую погоду. А если пошел дождь – к ранней весне.

Если журавли отлетели, через три недели будет морозно. Народные приметы на неделю с 28 сентября по 4 октября-4

1 октября – день Ариадны. Наши предки считали, какая погода на Арину, такой она будет и 1 апреля.

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ожидается от +15 до +20 градусов, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю
27 сентября 2020 09:16

Ожидается от +15 до +20 градусов, возможны грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

«За этим стоит большой труд хлеборобов». Показываем, как в Витебске чествовали лучших аграриев региона
26 сентября 2020 20:48

«За этим стоит большой труд хлеборобов». Показываем, как в Витебске чествовали лучших аграриев региона

Велопробег в поддержку мира состоится по маршруту МКАД – «Линия Сталина» 27 сентября
26 сентября 2020 19:37

Велопробег в поддержку мира состоится по маршруту МКАД – «Линия Сталина» 27 сентября