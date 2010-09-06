Если жилой дом строится долго — это не значит, что он качественный

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Викторовна Архипова.

С каждым годом планируют строить все больше. Не будет ли этот строительный бум в ущерб качеству?

Вопросы качества - это не значит вопросы долгостроя. Например, чем дольше строишь дом, тем меньше становятся гарантийные сроки на те машинные механизмы, которые были закуплены в процессе строительства. Сейчас есть вопросы с частными застройщиками по поводу лифтов российского производства. Из-за того, что они затянули срок ввода в эксплуатацию дома, гарантийные сроки на эксплуатацию лифтов уже истекли. Но мы настаиваем на том, чтобы заказчик профинансировал эти работы. Целью нашей программы на следующий год являются только нормативные сроки.

Во всех трестах есть служба, которая отвечает за качество, у нас есть госстройнадзор, который в течение строительства проверяет соответствие выполненных работ документациям. Поэтому сказать, что больше — значит хуже, нельзя.

В гарантийный срок можно обращаться к подрядчику, что бы он исправил неполадки. И если только он не устранил этого, то, конечно, обращайтесь на горячую линию. У нас даже проводятся совещания с заказчиками.

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