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Если торговать, то цивилизованно

09 июня 2006 11:37
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В столице проходит акция <Минск - город цивилизованной торговли>. Ее организовали инспекция Министерства по налогам и сборам по Минску и городской комитет БРСМ.

Сформированы инициативные группы работников налоговых органов столицы, которые будут патрулировать места несанкционированной уличной торговли и вести разъяснительную работу как среди самих торговцев, так и среди покупателей, а также раздавать специальные буклеты и проспекты.

Четыре дня участники акции будут объяснять <нелегалам>, что те нарушают закон, а  на пятый день - во время рейда - проверят, насколько действенными оказались такие меры. И если торговцы снова выйдут на стихийный рынок, то вместо разъяснительной лекции их ожидает штраф.

# общество

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