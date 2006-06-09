Если торговать, то цивилизованно

В столице проходит акция <Минск - город цивилизованной торговли>. Ее организовали инспекция Министерства по налогам и сборам по Минску и городской комитет БРСМ.

Сформированы инициативные группы работников налоговых органов столицы, которые будут патрулировать места несанкционированной уличной торговли и вести разъяснительную работу как среди самих торговцев, так и среди покупателей, а также раздавать специальные буклеты и проспекты.

Четыре дня участники акции будут объяснять <нелегалам>, что те нарушают закон, а на пятый день - во время рейда - проверят, насколько действенными оказались такие меры. И если торговцы снова выйдут на стихийный рынок, то вместо разъяснительной лекции их ожидает штраф.