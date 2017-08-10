Новости Беларуси. Жара влияет на производительность труда: чем выше столбик термометра, тем больше человек устает, а производительность труда критически падает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики вновь объявляют оранжевый уровень опасности, в ближайшие дни столбик термометра в отдельных районах может подняться до +35ºС.

Если столбик термометра в офисах превышает +28,5ºС, то рабочий день сокращается на один час.

На тяжелых производствах (в литейных и сварочных цехах) люди могут находиться всего 5,5 часов по нормам. Там, где ручная работа, например, кузнечные корпуса – до 4 часов по нормам. Выход для работодателя один – кондиционер. Кстати, во время уборочной для комбайнеров тоже есть нормативы: кабина должна быть либо с кондиционером, либо с хорошим проветриванием. И температура в кабине не должна быть выше +28ºС.