Если проступок был совершён впервые, взыскивать штраф не будут. Как изменится административный кодекс Республики Беларусь?

Закрепление приоритета профилактических мер воздействия перед наказанием – главная особенность нового Кодекса об административных правонарушениях, который вступит в законную силу уже первого марта текущего года. Одна из особенностей кодекса – правонарушения разделят на три категории в зависимости от их характера: административные проступки, значительные административные правонарушения и грубые административные правонарушения. Александр Костюкевич, юрист:

Административный проступок будет в зависимости от размера штрафа: на физическое лицо до десяти базовых, на индивидуального предпринимателя до 25 базовых, на юридическое лицо до 50 базовых величин. Если мы берем значительное административное правонарушение, то там уже будет градация в зависимости от размера штрафа и возможности конфискации дохода, выручки. Что касается грубого административного правонарушения – это за нарушение, где предусмотрен арест, лишение специального права, лишение права заниматься определенной деятельностью, общественные работы и другие категории.

Как следствие, изменятся и профилактические меры воздействия. Например, если административный проступок был совершен впервые, взыскивать штраф не будут. Александр Костюкевич:

Предупреждение не является видом административного взыскания, за исключением 17 составов. Это в основном нарушение правил дорожного движения, например, нарушение скоростного режима, проезд на красный свет.

Важная часть кодекса – это изменение подходов к установлению сроков, в течение которых человек считается правонарушителем. В новой версии будет организован дифференцированный подход. Александр Костюкевич:

Если раньше это был год с момента исполнения административного взыскания по всем административным правонарушениям, то на сегодняшний момент, если у нас грубое правонарушение, то это год с момента исполнения административного взыскания, если значительное административное правонарушение – шесть месяцев с момента исполнения административного взыскания, если административный проступок и нас привлекли в виде штрафа, то с момента исполнения административного взыскания мы считаемся не привлеченными к административной ответственности.