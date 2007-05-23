Если хочешь быть здоровым - закаляйся!

В Наровле местные жители закаляются по графику - 4-5 дней в неделю. Горячую воду здесь подают населению далеко не ежедневно. Горячая вода в кране круглосуточно на протяжении всего года - норма для большинства жителей крупных городов. Однако это правило стало исключением для жителей Наровли.

Между тем, пять котельных Наровли функционируют нормально. Проводятся плановые ремонты и установка нового оборудования, даже с сохранением графика подачи горячей воды - три раза в неделю. Ответ на вопрос "почему не ежедневно?" прост: долги. Ясно, что обеспечивать город горячей водой безвозмездно коммунальники не в состоянии. Да и деньги здесь привыкли считать - устанавливают котлы на местных видах топлива. На дровах сейчас работают две котельные. К концу месяца введут в строй третью.



Директор КЖУП "Наровля" Николай Фреюк пообещал в концу года ликвидировать столь "горячую" проблему. А пока экономия получается однобокой: газ, сэкономленный на отоплении, население сжигает для нагрева воды на своих кухнях.



В целом населению всё равно, чем нагревается вода - углём, дровами или газом. Когда под рукой нет горячей воды, вопрос экономии и выгодности того или иного вида топлива бессмыслен.