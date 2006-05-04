Если домик в деревне оказался бесхозным

Правительство утвердило положение о порядке опубликования сведений о пустующих домах в сельской местности.Согласно постановлению Совмина, сведения о таких строениях будут размещаться местными исполкомами в государственных периодических печатных изданиях и местных радио- и телепрограммах в течение трех месяцев после заключения комиссии по обследованию состояния пустующих домов. Информация о предстоящей подаче в суд заявления о признании такого дома и находящегося в нем имущества бесхозным, будет размещаться в СМИ на протяжении полугода со дня составления заключения. Если хозяин не объявится, дом будет передан в собственность государству. Этим документом также урегулированы вопросы, связанные с эффективным использованием домов, расположенных в деревнях, расширена компетенция местных органов власти по контролю над рациональным использованием земельных участков и расположенных на них строений, а также установлена ответственность граждан за бесхозяйственное содержание своих домов.