Если Беляцкий возместит ущерб, прокуратура не будет возражать против изменения меры пресечения

Уже 200 лет в США, где особо блюдут демократические ценности, актуальна фраза: «Нельзя избежать смерти и налогов». Александр Беляцкий попытался уйти от налоговой ответственности. За это и был задержан в начале августа.

Сам себя обвиняемый назвал сегодня просто — «творческим работником». В ходе независимого расследования были получены документальные материалы: под вывеской правозащитного центра удобно устроился насос зарубежных грантов. Деньги от иностранных доноров получали на пресловутые демократические преобразования. С 2007 по 2010 на счета Беляцкого в банках Литвы и Польши от нерезидентов Беларуси были перечислены 560 тысяч евро или 2 миллиарда белорусских рублей. Забыв внести сумму в декларацию, правозащитник причинил государству ущерб на более чем 350 миллионов рублей. Это значит — в особо крупном размере.

Сразу же была сделана попытка придать делу политический подтекст. Но под красивой и благородной вывеской правозащитного центра была удачно замаскирована финансовая выгода проекта Беляцкого. Так стало известно, что деньги пошли и на преобразования в отдельно взятой квартире правозащитника. Средства расходованы на ремонт двух зарегистрированных на его жену двух квартир и дачи в Ракове. По спецзаказу сделана мебель и обустроена кухня. Выгодным вложением стал автомобиль для сына и велотренажер для самого правозащитника. На спонсорские деньги обвиняемый регулярно выезжал за рубеж. А вот с бухгалтерией не дружил. Видимо, иностранные грантодатели, надеясь на честные побуждения предприимчивых оппозиционеров, не требуют детальных отчетов.

Впрочем, сегодня в ходе судебного процесса, прокурор подчеркнул, что в случае возмещения ущерба не будет возражать против изменения меры пресечения для Беляцкого, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.