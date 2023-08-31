Ещё в 6 школах Беларуси откроются транспортные классы

Новости Беларуси. Познакомиться с будущей профессией железнодорожника смогут ученики еще шести школ страны. С 1 сентября транспортные классы откроются в Минске, Гомеле, Бресте, Жлобине, Калинковичах и Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе на Двине такой класс начнет работу на базе средней школы № 17. Учреждение выбрано не случайно. Почти 100 лет назад его построили железнодорожники. Для школьников разработана программа, которая познакомит с профессией. Занятия будут включать посещение отделений железной дороги, музеев, встречи с сотрудниками.

Сергей Богомолов, директор СШ № 17 Витебска:

Подано 22 заявления в данный класс. Это будут учащиеся, которые имеют отметки по математике не ниже 7 баллов. И средний балл за прошлый год по итогам аттестации тоже не ниже 7. В данном классе организовано на повышенном уровне обучение по предметам «математика», «физика», а в дальнейшем и «информатика». С целью повышения качества знаний учащихся именно по техническим предметам.