Ещё один коллектор появится в Минске

В Мингорисполкоме сегодня обсуждали участившиеся подтопления в столице.

Предотвратить их поможет новая система ливневой канализации. Её построят от улицы Клары Цеткин до Маяковского. Что касается самого глобального проекта — коллектора «Центр» — то в этом году будут сданы две очереди из пяти. Он заработает уже в августе. Решению вопроса поможет также закупка для МЧС двух мощных насосных станций.

К слову, последние дожди выявили еще 9 новых мест подтоплений — и теперь их в столице 94.

Сергей Лучина, заместитель директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В связи с тем, что темпы строительства растут, и ливневая канализация не успевает за темпами обустройства территории. Каждый год у нас становится больше на 15% твердого покрытия.