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Ещё один коллектор появится в Минске

16 июня 2010 11:32
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В Мингорисполкоме сегодня обсуждали участившиеся подтопления в столице.

Предотвратить их поможет новая система ливневой канализации. Её построят от улицы Клары Цеткин до Маяковского. Что касается самого глобального проекта — коллектора «Центр» — то в этом году будут сданы две очереди из пяти. Он заработает уже в августе. Решению вопроса поможет также закупка для МЧС двух мощных насосных станций.

К слову, последние дожди выявили еще 9 новых мест подтоплений — и теперь их в столице 94.

Сергей Лучина, заместитель директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
В связи с тем, что темпы строительства растут, и ливневая канализация не успевает за темпами обустройства территории. Каждый год у нас становится больше на 15% твердого покрытия.

# общество

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