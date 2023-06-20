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Ещё один борт с белорусскими спасателями отправился тушить лесные пожары в Турции

20 июня 2023 10:32
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Еще один борт МЧС Беларуси отправился тушить лесные пожары в Турции. Решение об оказании помощи в ликвидации возгораний было принято Президентом Александром Лукашенко. Экипаж специалистов на вертолете Ми-26 уже прибыл в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё один борт с белорусскими спасателями отправился тушить лесные пожары в Турции-1

Опытные пожарные заступят на боевое дежурство в районе города Антальи. Ранее на помощь турецкой стороне был направлен вертолет Ми-8. Борт и команда оказывают содействие местным огнеборцам с начала июня. Наши авиаторы совершают вылеты к местам возгораний в экосистемах, расположенных в горной местности, куда не может добраться наземная спецтехника. Наши страны сотрудничают в области предупреждения и ликвидации ЧС далеко не первый год. Только за 2022-й белорусские спасатели совершили свыше 260 вылетов в разные районы Турции.

# МЧС Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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