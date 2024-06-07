Ещё больше призов! Как Пружаны встречают культурно-спортивный фестиваль «Вытокі»?

Ярко и активно этот день проходит в Пружанах. В 2024 году город стал столицей проведения культурно-спортивного фестиваля «Вытокі». Праздник в разы масштабнее. Сегодня все внимание спортивной инфраструктуре райцентра, тем более что на один объект в Пружанах стало больше. В городе открыли многофункциональный скейт-роллер парк.

В спортивном духе «Вытоков» – в маршруте команды Национального олимпийского комитета три точки на карте Пружан. Среди них и детско-юношеская спортивная школа, здесь готовят атлетов уже более 70 лет. Свыше 300 воспитанников – в волейболе, футболе, легкой атлетике. Есть чемпионы Европы, II Игр стран СНГ, но главное – здесь зарождается здоровое отношение к жизни.

В командных видах спорта вы учитесь общаться с совершенно разными людьми, ты тут не знаешь, кто тебе попадется, со всеми можно найти общий язык.

Три сертификата, каждый на сумму 10 тысяч рублей для развития спортивной инфраструктуры Пружан от Министерства спорта и туризма Беларуси. В их числе одно из самых популярных спортивных сооружений города – Водный дворец.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси: Мы решили в Брестской области провести, потому что это первый регион. Во-вторых, сколько у вас культурных ценностей, сколько исторических. Естественно, спортивные результаты, мы сегодня до обеда поездили, посетили обыкновенные детско-юношеские спортивные школы. А сколько там идет передач в высшее звено, сколько чемпионов? В небольшом городе, там 18 тысяч человек.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Доверие олимпийского комитета провести унифицированные «Вытокі» в одном году выпало на нашу область, прекрасный город Пружаны. Мы учли все возможности: начиная от поля до доброжелательности этих деток. Количество журналистов, которые приехали к нам транслировать все мероприятия, у нас есть чем гордиться!

Уже завтра, 8 июня, юных гостей праздника объединит олимпийский квест, который полюбился всем за 19 сезонов фестиваля «Вытокі». На 25 спортивных площадках – мастер-классы от именитых чемпионов Беларуси, настоящих легенд! В этом году еще больше призов! Настроение зажжет кавер-баттл, концерт с белорусскими исполнителями и свето-пиротехническое шоу! Будет ярко!