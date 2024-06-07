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Ещё больше призов! Как Пружаны встречают культурно-спортивный фестиваль «Вытокі»?

07 июня 2024 19:54
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Ярко и активно этот день проходит в Пружанах. В 2024 году город стал столицей проведения культурно-спортивного фестиваля «Вытокі». Праздник в разы масштабнее. Сегодня все внимание спортивной инфраструктуре райцентра, тем более что на один объект в Пружанах стало больше. В городе открыли многофункциональный скейт-роллер парк.

Подробности у Кристины Протосовицкой.

Ещё больше призов! Как Пружаны встречают культурно-спортивный фестиваль «Вытокі»?-1

В спортивном духе «Вытоков» – в маршруте команды Национального олимпийского комитета три точки на карте Пружан. Среди них и детско-юношеская спортивная школа, здесь готовят атлетов уже более 70 лет. Свыше 300 воспитанников – в волейболе, футболе, легкой атлетике. Есть чемпионы Европы, II Игр стран СНГ, но главное – здесь зарождается здоровое отношение к жизни.

В Пружанах в рамках фестиваля «Вытокi» проходит спортивно-исторический квест.

Ещё больше призов! Как Пружаны встречают культурно-спортивный фестиваль «Вытокі»?-4

В командных видах спорта вы учитесь общаться с совершенно разными людьми, ты тут не знаешь, кто тебе попадется, со всеми можно найти общий язык.

Ещё больше призов! Как Пружаны встречают культурно-спортивный фестиваль «Вытокі»?-7

«Вытокі» это классно!

Ещё больше призов! Как Пружаны встречают культурно-спортивный фестиваль «Вытокі»?-10

Три сертификата, каждый на сумму 10 тысяч рублей для развития спортивной инфраструктуры Пружан от Министерства спорта и туризма Беларуси. В их числе одно из самых популярных спортивных сооружений города – Водный дворец.

Подробности в видео.

Ещё больше призов! Как Пружаны встречают культурно-спортивный фестиваль «Вытокі»?-13

Пространство неограниченных возможностей – скейт-роллер парк. Скейтбординг ввели в летнюю программу Олимпийских игр. Чемпионы и призеры России – трюки на грани человеческих возможностей!

Ещё больше призов! Как Пружаны встречают культурно-спортивный фестиваль «Вытокі»?-16

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Мы решили в Брестской области провести, потому что это первый регион. Во-вторых, сколько у вас культурных ценностей, сколько исторических. Естественно, спортивные результаты, мы сегодня до обеда поездили, посетили обыкновенные детско-юношеские спортивные школы. А сколько там идет передач в высшее звено, сколько чемпионов? В небольшом городе, там 18 тысяч человек.

Ещё больше призов! Как Пружаны встречают культурно-спортивный фестиваль «Вытокі»?-19

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Доверие олимпийского комитета провести унифицированные «Вытокі» в одном году выпало на нашу область, прекрасный город Пружаны. Мы учли все возможности: начиная от поля до доброжелательности этих деток. Количество журналистов, которые приехали к нам транслировать все мероприятия, у нас есть чем гордиться!

Уже завтра, 8 июня, юных гостей праздника объединит олимпийский квест, который полюбился всем за 19 сезонов фестиваля «Вытокі». На 25 спортивных площадках – мастер-классы от именитых чемпионов Беларуси, настоящих легенд! В этом году еще больше призов! Настроение зажжет кавер-баттл, концерт с белорусскими исполнителями и свето-пиротехническое шоу! Будет ярко!

В Пружанах продолжаются «Вытокi» – что НОК подарил городу? Подробности.

# Фестиваль # общество # Кристина Протосовицкая

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