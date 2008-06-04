Еще в двух столичных поликлиниках можно пройти медосмотр

Теперь в Минске 10 учреждений, где работают водительские медкомиссии. В список добавились 1-я и 28-я. А в кабинетах 24-й поликлиники теперь осмотр проходят только водители-профессионалы. Прежде все 700 тысяч водителей обращались сюда. Нагрузки здесь стало раз в 7 меньше.



Как 28-я, так и 1-я поликлиники выдают порядка 15 водительских справок. Пациенты приходят по предварительной записи и потому не сидят в очередях. Максимум час – и медицинская справка на руках у водителя. Однако можно получить и отказ. В обычных поликлиниках осмотр настолько же серьезен, как и в специализированной.