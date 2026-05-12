ЕС или США: чьи идеи победят в Польше? К чему ведут ультраправые идеи Навроцкого

Андрей Лазуткин, политолог:

Борьба, которую мы видим в Европе, это не борьба американцев с немцами или глобалистов с Трампом. Это вопросы полномочий и распределения денег. Где будут оставаться доходы и ресурсы? На национальном уровне, в Еврокомиссии или вообще утекать в США? Поэтому все без исключения страны Европы сегодня делают то же, что Беларусь делала с 90-х годов. Укрепляют суверенитет. А самая острая борьба за полномочия сейчас развернулась в Польше.

Для чего Навроцкому реформа Конституции? Сможет ли он сконцентрировать власть? И для чего? Подумаем в занимательной политологии.

У поляков есть выражение – Польша стоит безладием. Поговорка стала с тех времен, когда главным в Речи Посполитой был не король, а сейм. Короля выбирали олигархи, денег ему не давали и не позволяли самостоятельно вести политику. Это была кукла, примерно как сегодня польский президент. Но при всех минусах такой системы есть и плюсы. Страну невозможно обезглавить, если головы и так нет. Поэтому сколько Польшу ни злили, она сохранилась как государство. Зато вся польская история – это горизонтальная борьба разных группировок и фракций. То самое безладие, когда никто не мог достаточно усилиться.