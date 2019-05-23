Ермошина о том, как растить лидеров: «Не надо изобретать велосипед. Даже те самые группы поддержки спортивных команд. Те же старосты»

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларус ь: В советской системе образования так была построена работа с активом, с молодыми, что те, кто, действительно, имел активную жизненную позицию, его, что называется, брали на карандаш очень рано.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:

В советской школе много было общественных формирований и должностей. Они выполняли, несомненно, свою роль, воспитывая лидеров. Но это всё строилось на марксистско-ленинской идеологии, которой уже не существует, как идеологии государства, то есть она существует, как отдельное ответвление философской мысли. Кто-то её придерживается, кто-то – нет. И мы не можем уже её придерживаться, потому что её отвергло население. Население в 90-ые годы само отказалось от этой идеологии, в конце 80-ых.

Следовательно, нужно было создавать структуры, основанные на другой, на иной идеологии. Их нужно придумать и продумать. Посмотрите: такие структуры есть везде и за рубежом. Причём, там общественная работа в школах, в ВУЗах – это страшно престижно!

Игорь Марзалюк:

Да.

Лидия Ермошина:

Там, вообще, всякая общественная деятельность очень престижна.

Игорь Марзалюк:

Да.