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Ермошина о том, как растить лидеров: «Не надо изобретать велосипед. Даже те самые группы поддержки спортивных команд. Те же старосты»

23 мая 2019 20:22
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Готова ли система образования в Беларуси растить лидеров, рассказали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
В советской системе образования так была построена работа с активом, с молодыми, что те, кто, действительно, имел активную жизненную позицию, его, что называется, брали на карандаш очень рано.

Ермошина о том, как растить лидеров: «Не надо изобретать велосипед. Даже те самые группы поддержки спортивных команд. Те же старосты»-1

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Республики Беларусь:
В советской школе много было общественных формирований и должностей. Они выполняли, несомненно, свою роль, воспитывая лидеров. Но это всё строилось на марксистско-ленинской идеологии, которой уже не существует, как идеологии государства, то есть она существует, как отдельное ответвление философской мысли. Кто-то её придерживается, кто-то – нет. И мы не можем уже её придерживаться, потому что её отвергло население. Население в 90-ые годы само отказалось от этой идеологии, в конце 80-ых.

Следовательно, нужно было создавать структуры, основанные на другой, на иной идеологии. Их нужно придумать и продумать. Посмотрите: такие структуры есть везде и за рубежом. Причём, там общественная работа в школах, в ВУЗах – это страшно престижно!

Игорь Марзалюк:
Да.

Лидия Ермошина:
Там, вообще, всякая общественная деятельность очень престижна.

Игорь Марзалюк:
Да.

Ермошина о том, как растить лидеров: «Не надо изобретать велосипед. Даже те самые группы поддержки спортивных команд. Те же старосты»-4

Лидия Ермошина:
Там за посты борются, и поэтому нам нужно – не надо изобретать велосипед. Может быть, это должны быть какие-то, ну, я не знаю – руководители интеллектуальных клубов школ. Это даже те самые, так сказать, группы поддержки спортивных команд. Всё, что угодно! Это те же старосты. Старост никто не отменял. Они должны быть обязательно в школах, потому что это организационная работа. То есть нужно создавать обязательно иные формы и, конечно же, воспитывать детей.
 

# Образование в Беларуси # общество # Лидия Ермошина # Игорь Марзалюк

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