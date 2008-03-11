Эпидемия ОРВИ и гриппа завершается

В настоящее время все школы открыты, а противоэпидемические мероприятия продолжаются только в двух городах Беларуси - Новополоцке и Орше. Как отмечают специалисты, эта эпидемия была вялотекущей, преобладали негриппозные вирусы. К тому же, у жителей республики выработался коллективный иммунитет, который и обусловил такой характер заболеваемости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения уже дали прогноз по гриппу и ОРВИ на новый сезон и прогноз по вакцине, которую нужно использовать. Белорусские специалисты изучают данную информацию.