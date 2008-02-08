Эпидемия гриппа на пике

За медицинской помощью обратились более ста шестидесяти тысяч белорусов, из которых больше половины дети до 15 лет. Эпидемиологи отмечают, что спад эпидемии уже есть. Если раньше на прием к врачу каждый день приходили 19 человек, то сейчас 16. Медики успокаивают, грипповать осталось пару недель.
На улице слышны трели февральских птиц, люди только и говорят -весна пришла. Однако зима гнет все равно свои правила - и по законам закономерностей - в воздухе витают вирусы ОРЗ и гриппа. Их не видно, но то они рядом - на автобусных остановках, метро, на работе и дома.
На коридорах поликлиник слышны кашель да всхлипы носом. Эпидемия в разгаре. В настоящее время доля вируса гриппа составляет четверть, остальная часть - острые респираторные заболевания. Ситуация ОРЗ и гриппа - не критическая, хоть и тяжелее проходит, чем в прошлом году. Особенно гриппозно нынче в Минске и Минской области.
Кто успел, тот не опоздал. Минздрав закупил сотни тысяч вакцин от непредсказуемого вируса - перестраховка так сказать. Почти миллион белорусов после прививки так и не пожаловались в "гриппозное" время на здоровье.
Медики говорят и о второй волне эпидемии. Причем вместо гриппа А и Б, вирусы могут прийти с более разрушительной силой для организма человека. Поэтому все еще не поздно - оберегать себя, без надобности не ходить в рассадники вирусов, например, в поликлинику. И употреблять больше витамина С.