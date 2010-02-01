Эпидемиологическую тревогу на границе с Гаити объявили власти Доминиканской Республики

По их мнению, высока угроза вспышки инфекционных заболеваний.
Тем временем, в самом Гаити по-прежнему процветают мародерство и торговля людьми.
Землетрясение, оставившее сиротами десятки тысяч детей, спровоцировало рост незаконного вывоза малышей за границу. Сегодня предстанут перед судом американцы, которые накануне пытались нелегально переправить в Доминиканскую Республику более 30 детей.
Задержанные заявили, что хотели пристроить их в приют. Позже выяснилось, что у большинства – родители живы.
Чтобы пресечь работорговлю премьер-министр Гаити ввел жесткие правила усыновления. Теперь он лично будет рассматривать каждую заявку.