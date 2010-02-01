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Эпидемиологическую тревогу на границе с Гаити объявили власти Доминиканской Республики

01 февраля 2010 15:06
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По их мнению, высока угроза вспышки инфекционных заболеваний.

Тем временем, в самом Гаити по-прежнему процветают мародерство и торговля людьми.

Землетрясение, оставившее сиротами десятки тысяч детей, спровоцировало рост незаконного вывоза малышей за границу. Сегодня предстанут перед судом американцы, которые накануне пытались нелегально переправить в Доминиканскую Республику более 30 детей.

Задержанные заявили, что хотели пристроить их в приют. Позже выяснилось, что у большинства – родители живы.

Чтобы пресечь работорговлю премьер-министр Гаити ввел жесткие правила усыновления. Теперь он лично будет рассматривать каждую заявку.

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