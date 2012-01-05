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Епархиальное собрание духовенства Минской епархии прошло в столице

05 января 2012 14:21
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Новости Беларуси, Минск. Более полутысячи человек собралось в конференц-зале Национальной библиотеки.

На собрании присутствовали представители приходов белорусской столицы и районных центров, наместники, настоятели монастырей, главы епархиальных отделов, руководители духовных образовательных учреждений. На мероприятии сформированы составы Минского епархиального суда и совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь:
Собрание очень знаковое — около 500 представителей духовенства со всей Минской епархии. И знаковое как для органов государственной власти, так и для православной церкви.

Филарет, митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Социальное служение церкви — это естественное проявление нашего христианского долга, нашей христианской озабоченности о том, как живут граждане нашего отечества.

# общество # Религия

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