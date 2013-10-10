Энтузиасты из России привезли в Гомель три десятка видов тропических бабочек

Новости Беларуси. Гомельской осени добавили тропических красок. Побродить в эти дни среди порхающих бабочек может любой желающий.

Энтузиасты из России привезли в город над Сожем три десятка видов крылатых красавиц из Азии, Африки, Австралии, Южной Америки. Правда, все бабочки могут считаться «гомельчанками»: на свет они появились уже в Беларуси. Кстати, самый удивительный эпизод жизни этих насекомых – превращение куколки в бабочку – также можно увидеть своими глазами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Орба, менджер выставки:

У нас самая красивая бабочка – это Голубая морфа, представители самых крупных бабочек есть у нас – Аттакус Атлас, Золотистый птицекрыл, представители самых маскирующихся бабочек.

Татьяна Межевич, посетительница выставки:

Мне нравится, что здесь очень большое количество их, разные виды, абсолютно на любой вкус. И интересно рассказывают о них: как живут они, чем питаются. Вообще, ну, красота!