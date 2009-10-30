Энтони Хопкинс сыграет Одина

Энтони Хопкинс присоединился к актерскому составу фильма «Тор», основанного на популярной серии комиксов компании Marvel. Хопкинсу досталась роль Одина, верховного бога германо-скандинавской мифологии и отца Тора.

По сюжету картины Тор сослан на Землю в наказание за войну, которую он развязал в Асгарде. Здесь, в обличье человека по имени Дональд Блейк, он и влюбляется в девушку по имени Джейн Фостер, которая ухаживала за Блейком, оказавшемся в больнице.

Роль Тора сыграет Крис Хемсворт, Джейн Фостер - Натали Портман. Режиссером картины, премьера которой намечена на 20 мая 2011 года, назначен Кеннет Брана. Съемки стартуют в январе 2010 года.

Стоит отметить, что для Хопкинса это будет уже не первый фильм по мотивам германо-скандинавской мифологии. Ранее он снимался в картине «Беовульф» Роберта Земекиса.

На момент написания данной заметки актер был занят в фильме Вуди Аллена «Ты встретишь высокого темноволосого мужчину». В феврале 2010 года на экраны выйдет картина «Человек-волк», в котором Хопкинс сыграл одну из главных ролей, сообщает Lenta.ru.