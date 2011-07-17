Энергосберегающие технологии в подсветке Минска сэкономили 3 млрд рублей в 2010 году

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Славомир Гриневич, директор унитарного предприятия «Мингорсвет».

Год назад вы заявили, что на применении энергосберегающих технологиях можно сэкономить почти 2 млрд рублей. Удалось ли реализовать эти планы?

Славомир Гриневич:

Да. В прошлом году по программе энергосбережения мы сэкономили около 3 млрд рублей. Эта программа имеет несколько направлений, в основном, это применение энергосберегающих светильников — пока, к сожалению, не светодиодных, потому что они сейчас достаточно дорогие. Это системы с натриевыми лампами, с компактными люминисцентными лампами. Сейчас для экономии электроэнергии мы используем системы с понижением электрической мощности, с переключением мощности в ночном режиме.

Влияют ли энергосберегающие технологии на качество освещения?

Славомир Гриневич:

На качество освещения энергосберегающие технологии не влияют, поскольку световой поток снижается незначительно. Но главное, что эти лампы не отключаются за счет снижения напряжения в сети.

Ламп накаливания в наружном освещении Минска уже нет, причем нет даже в иллюминации. В иллюминации применяются светодиодные лампы с низким энергопотреблением.

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