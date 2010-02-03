Энергосберегающие светильники будут установлены в подъездах в 2010 году

В нынешнем году на лестничные клетки и в тамбуры многоэтажных домов на смену традиционным лампам накаливания придут энергосберегающие светильники.

В очереди за дешевым светом почти четыре сотни домов. Цена киловатт-часа будет в прямой зависимости от быстроты шага и времени стука каблуков.

К слову, в прошлом году на таком вечернем свете жильцы более чем 300 домов сэкономили 60 % личных сбережений.

Геннадий Мисуно, начальник производственного отдела ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:

— В прошлом году такая система была установлена в 325 домах. Примерно такое же количество систем планируется установить в нынешнем году.

Минчане поделились своим мнением с каналом СТВ о необходимости использования энергосберегающих ламп.