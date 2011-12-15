Энергоэффективность жилых домов Минска: окна с двойным сопротивлением потокам воздуха, дистанционная система теплоучета и акустические датчики

Новости Беларуси, Минск. Это только на первый взгляд – типичный корпус типичной жилой застройки. На самом деле, именно этот дом по улице Притыцкого стал стартовой площадкой для экспериментов ученых. Ноу-хау здесь приживались уже в процессе строительства на каждом квадратном метре.

Леонид Данилевский, заместитель директора Научно-исследовательского и проектно-технологического института стройиндустрии:

Каждый жилец воздушный комфорт у себя регулирует с помощью системы воздушной вентиляции и экономит энергию при этом. Вот это система отопления, кстати, управляется тем же блоком управления, который управляет и вентиляцией.

Для того, чтобы присвоить новому зданию энергоэффективный статус, разрабатывать проект пришлось вопреки традиционным методам. Внешнюю часть торца верхнего и нижнего этажей утеплили сильнее, впервые вмонтировали окна с двойным сопротивлением потокам воздуха и внедрили грамотную систему вентиляции.

Житель дома:

Свежий воздух, который идет постоянно. Нормально, не жалуюсь.

Не жалуются на систему теплоучета и жители дома по улице Асаналиева. Здесь подачу энергии минчане могут регулировать сами. А, соответственно, и корректировать цифры в жировках. Достаточно сосчитать информацию со счетчиков и сбалансировать подачу тепла одним вращением микрорычага.

Как итог – 30% экономии за каждый отопительный сезон. Сейчас такой дистанционной системой могут похвастаться Советский, Октябрьский и Ленинский район Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кирилл Филиппенко, заместитель директора компании по созданию и выпуску приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов:

Где-то совсем холодно, как батареи не открывай, где-то совсем горячо, как их не закрывай. И чтобы не было этого дисбаланса, существует система, которая помогает с помощью квартирных теплосчетчиков отбалансировать дом.

Сергей Драпей, начальник технического отдела ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Сама система будет анализировать, видеть, где есть перебор либо недобор, и сама регулировать параметры теплоснабжения.

В ближайшее время свет на экономию электроэнергии в каждом подъезде прольют новые акустические датчики и датчики движения. Умные устройства уже научились реагировать на свет, громкий звук и даже малейший шорох. Словом, светильник автоматически загорается, а крупные суммы в квитке автоматически сгорают.

Для того, чтобы понять смысл слова «энергоэффективность», сперва нужно разобраться с «неэнергоэффективностью». И здесь за примером далеко ходить не нужно: обычный подъезд обычной столичной малоэтажки, 9 часов утра и на полную мощь горящая лампочка. Картина, которую, как ни странно, вечером увидишь не всегда. Так вот и ответ: энергоэффективность – это слово, значение которого мы каждый день прописываем своими же руками.