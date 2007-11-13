Энергетики продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада

Число обесточенных населенных пунктов в Беларуси сократилось до 170. Более всего от разгула стихии пострадала Гомельская область. Здесь без света по-прежнему 112 деревень. Проблемы с электроснабжением продолжают испытывать жители Могилевской и Минской областей. С капризами природы круглосуточно борется 230 оперативно-ремонтных бригад. Их работу серьезно осложняют снежные заносы. Но уже завтра энергетики планируют полностью ликвидировать последствия ЧП.