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Энергетики продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада

13 ноября 2007 17:42
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Число обесточенных населенных пунктов в Беларуси сократилось до 170. Более всего от разгула стихии пострадала Гомельская область. Здесь без света по-прежнему 112 деревень. Проблемы с электроснабжением продолжают испытывать жители Могилевской и Минской областей. С капризами природы круглосуточно борется 230 оперативно-ремонтных бригад. Их работу серьезно осложняют снежные заносы. Но уже завтра энергетики планируют полностью ликвидировать последствия ЧП.
# общество

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