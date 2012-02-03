Энергетики, коммунальщики и спасатели в Беларуси дежурят круглосуточно

Энергетики, коммунальщики, и спасатели держат морозную ситуацию на контроле. Дежурство организовано круглосутоточно и в обычные дни, а в такие, как правило, количество персонала увеличивают. В любую минуту пожарные готовы выехать к месту ЧП. Техника всегда наготове.

Виталий Дембовский, пресс-секретарь Минского городского управления МЧС:

Несмотря на сильные морозы, наши подразделения готовы отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию. Связано это с тем, что техника подразделения МЧС находится в отапливаемых гаражах, что, соответственно, исключает возможность выхода ее из строя по причине замерзания.

На вокзалах пассажирам уделяют максимум внимания. Работники стальной магистрали говорят, что перебоев в работе из-за морозов нет. Поезда идут по расписанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Василюк, машинист:

Работать надо в любую погоду: хоть в холодную, хоть в теплую. Надо выполнять работу. Кроме нас ее никто не сделает. Так что работаем как положено и как надо.

Пассажир:

Приходится по работе много ездить и по Беларуси, и по России. Довольно холодно.

Берите с собой термобелье – очень спасает. Обязательно запасайтесь чаем.