Энергетики из всех областей Беларуси пытаются восстановить электросистему на Гомельщине

В Беларуси от непогоды больше других пострадала Гомельская область. 90 населенных пунктов Полесья четвертые сутки остаются без света. Перебои с электроснабжением вызваны обледенением электросетей.

Для местных энергетиков погодные катаклизмы стали настоящим испытанием. Истинные масштабы последствий стихии открываются с каждым часом: многотонную тяжесть льда не выдерживают не только провода. Наледь сломала несколько сотен железобетонных опор.

На этом участке масса льда на проводах была таковой, что достаточно была одного единственного порыва, чтобы три километра линии электропередачи сложились как карточный домик. Восстановительные работы ведутся здесь в круглосуточном режиме.

Сейчас на Полесье работают энергетики со всей Беларуси. Более 500 человек пытаются восстановить электросистему 24 часа в сутки. К утру 13 января к сети подключили все 14 поврежденных крупных энергомагистралей. Однако, 97 населенных пунктов по-прежнему оставались без света. Больницы, школы и фермы обслуживаются дизельными электрогенераторами. Их привезли со всех регионов страны.

Несмотря на все усилия энергетиков, сказать, когда же закончится ледовый бой за свет, не может никто. Порывы возникают на одних и тех же участках снова и снова. Порой по 3-4 раза за сутки: ветер рвет отягощенные льдом провода, как паутину.

Василий Козлович заместитель директора мозырских электросетей РУП «Гомельэнерго»:

– Спасти может внезапная оттепель, чтобы лед стаял. Большая наледь на опорах и проводах. И порывы ветра могут добавить нам неприятностей.

А тем временем синоптики обещают вместо желанного потепления лишь понижение температуры. А впереди еще и Крещенские морозы.