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Энергетики Беларуси из-за сильного похолодания переходят на усиленный режим работы

09 февраля 2012 06:35
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Количество оперативно-выездных бригад возросло. Так, в минских тепловых сетях в нерабочее время дежурят 13 групп. Все они оснащены необходимым оборудованием, материалами и техникой.

Обеспечена готовность использования резервного топлива, расходных материалов и запчастей. Специалисты осматривают энергооборудование, электрические и теплосети до 4 раз в смену.

В прошлые морозные дни в столице было 13 отключений электроэнергии. В среднем – на полтора часа. Нарушений в режиме теплоснабжения города не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белоруссия

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