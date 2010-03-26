Ему не страшен энергетический кризис: местный Кулибин из Могилевской области изобрел уникальную печь

Мастер на все руки деревенскую печь сделал многофункциональной и энергоэффективной. Помимо обогрева и приготовления пищи, устройство можно использовать как мини-сауну с лечебным комплексом. А на её растопку нужно в два раза меньше дров.

Эту ванну с подогревом Николай Иванович придумал не ради развлечения. Старость не радость, говорит. Он инвалид с детства, и с каждым годом в баню ему всё сложнее ходить. Потому и переделал на досуге обычную деревенскую печь под мини-сауну.

Недавно Николай Иванович проходил в областной больнице медицинское обследование. Результаты обрадовали. Врачи сказали, что все анализы в норме. Изобретатель уверен, что всё благодаря его чудо-печке. Делал он её исключительно по собственным чертежам и технологиям. Получилась не просто печь, а целый лечебный комплекс. Его услугами теперь не прочь воспользоваться и друзья-сельчане.

Василий Печковский:

Как прихватывает что-нибудь, спину или позвонок, защемит, так прихожу сюда, полежу и отпускает.

Печь устроена так, что при всей её многофункциональности дров на растопку нужно ровно в два раза меньше, чем для обычной. Но и это не все преимущества. Во всей округе знают, что самые вкусные блюда выходят именно из его чудо-печи.

Кирпичное чудо Божкова даст фору любой микроволновке. Сам автор называет своё изобретение печью XXI века. Здесь и регулятор температуры есть, и даже меню выбора режима. Белое деление — готовим рыбу, зелёное — коптим сало, красное — для курицы.

Любая ненужная вещь в руках местного Кулибина, по профессии — обычного портного, обретает свое предназначение, будь то старые часы, или сломанный телевизор . На главное своё изобретение — «чудо-печь» — Николай Божков мечтает получить патент. А пока внимательно присматривается к груде металла в веранде. К лету из него хочет мини-пилораму сделать, а из мопеда — к зиме снегоход. Чего ж добру пропадать.

Николай Божков, изобретатель:

Работы много. Кто работает, тот и живёт. Движение — это жизнь.