Эмир Кустурица отказался снимать российский фильм о войне в Осетии

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица отказался снять фильм, в котором была бы представлена российская версия событий, приведших к войне в Южной Осетии в августе 2008 года.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Свой отказ режиссер объяснил чрезвычайной занятостью. «Я не принял это предложение, так как связан иными обязательствами на ближайшие четыре года», - прокомментировал Кустурица.

Стоит отметить, что сербский режиссер обещал снять фильм о войне в Осетии еще в 2008 году. Предполагалось, что картина будет базироваться на статьях, написанных журналисткой Фатимой Салказановой. Соответствующие переговоры были проведены между Кустурицей и Полномочным представителем Северной Осетии при Президенте РФ А. Тотооновым.

В начале октября 2009 года Кустурица побывал в Южной Осетии якобы для сбора материала. Во время своего визита режиссер публично осудил грузинскую агрессию.

20 октября стало известно о том, что Эмир Кустурица станет лауреатом премии имени Патриарха Алексия II «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов». Об этом сообщила пресс-служба Московского патриарха. Награда будет вручена режиссеру в январе 2010 года.

Напомним, что на момент написания данной заметки на территории Грузии велись съемки художественного фильма об августовских событиях 2008 года. Режиссером картины являлся создатель «Крепкого орешка 2» Ренни Харлин. Роль президента Грузии Михаила Саакашвили играл голливудский актер Энди Гарсиа.